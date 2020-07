¡Perú supera los 10 mil muertos!

Compartir Facebook

Perú sobrepasó ayer los 10,000 muertos por coronavirus, un día después de levantarse la cuarentena en el país, a excepción de siete regiones, para reactivar la economía en la fase 3.

Los decesos por Covid-19 subieron a 10,045, un alza de 185 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados se elevaron a 292,004, tras sumar 3,527 nuevos casos, según el ministerio de Salud.

Los pacientes recuperados también siguen aumentando y ahora son 182,097 (+3.852).

SE FUE LÍDER INDÍGENA

Entre los muertos figura el líder indígena awajún Santiago Manuin, de 63 años, fallecido el miércoles en un hospital y ganador en 1994 del premio español Reina Sofía por su cruzada en defensa de la Amazonía y los derechos humanos.

Durante la visita del papa Francisco a Perú en 2018, él fue el encargado de entregarle una corona de plumas durante una reunión con indígenas en la región amazónica de Madre de Dios.

ADIÓS A LA RISA

Otro popular personaje que figura entre las víctimas es el payaso ‘Chupetín’ (William Rojas), de 45 años, quien fue sepultado ayer en un ataúd multicolor en Huancayo. Con el confinamiento nacional, había tenido que dedicarse a vender frutas, hasta que enfermó.

Además, han fallecido por la pandemia en Perú 71 médicos y 153 policías, según las autoridades y gremios.

VIRUS ESTÁ EN LA CALLE

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, hizo un llamado a la conciencia social y a la responsabilidad para cumplir con las medidas de prevención que buscan reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus durante el desplazamiento de las personas en los medios de transporte público, paraderos, mercados o centros comerciales.

“Podemos poner policías, militares y gobierno local, pero si la gente no entiende vamos a tener dificultades y puede considerarse un rebrote. El virus no caduca por un decreto supremo o por un decreto de urgencia, el virus está en la calle. Entonces depende de cada uno no hay que agolparse o subirse a la loca como era antes. Es un tema de responsabilidad y conciencia social”, expresó durante una operación ayer en la estación Bayóvar del Metro de Lima, junto al ministro de Defensa, Walter Martos.

SEXTOS EN EL MUNDO

Perú ha superado a España e Italia en cantidad de casos confirmados de coronavirus y se ubica en sexto lugar global. Además, es el segundo país en América Latina en casos detrás de Brasil y tercero en total de decesos, después del gigante sudamericano y México. El primer deceso por Covid-19 se produjo el 17 de marzo y el día con más muertes fue el 10 de junio, fecha en la que hubo 206 fallecimientos. Según estos datos, la tasa de letalidad en el Perú es de 3,42%.