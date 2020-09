Perú tendrá preferencia cuando salga la vacuna COVID-19

Compartir Facebook

El epidemiólogo e integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, César Cárcamo, afirmó que el Perú tendrá preferencias a la hora de recibir las vacunas una vez que estén aprobadas, por su contribución en los estudios clínicos que se harán para probar su eficacia.

Explicó que, al participar en el riesgo que implica el desarrollo de la misma, nos pone más arriba en la lista de los países que esperan recibir la vacuna, la cual, de concretarse, beneficiaría a la población con más riesgo frente al coronavirus.

VOLUNTARIOS SUERTUDOS

Respecto a si un voluntario tiene riesgo de morir, dijo que de acuerdo con la evidencia que manejan, esto no puede ocurrir.

«Esta vacuna ya se ha probado en cientos de personas y para estar seguros de que no es dañina, se hacen experimentos en animales y cuando se demuestra que es seguro, se prueba en un número pequeño de humanos y, luego, se hace la prueba en un número más grande de personas, por lo que todo indica que la vacuna no causa efectos adversos.

El epidemiólogo manifestó que si la vacuna sirve realmente para prevenir la infección, el grupo al que le tocó vacunarse, desde el momento que empezó el estudio, ya está protegido contra la COVID-19.

Si está en el grupo placebo y no recibe la vacuna activa, pero esta igual resulta efectiva, el grupo de control será vacunado al final del estudio.

Y si la vacuna no sirve, es decir que al final del estudio se ve que la vacuna no previene la infección, no están incrementando el riesgo de muerte, pero tampoco lo están reduciendo.

EL DATO

«El único problema sería que después de ser voluntario, de recibir la vacuna, asuma que ya está protegido, y salga a una discoteca; ahí sí estaría en riesgo de muerte», puntualizó.

