Peruana se impone con su creatividad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Deslumbrante, jovial, con una sonrisa radiante y una belleza natural, Gina Yangali reúne un ramillete de cualidades con las cuales ha llegado a enamorar a quienes la ven actuar en ‘De vuelta al Barrio’.

Pero, por supuesto, eso no es todo, la joven y talentosa actriz ha labrado a punta de esfuerzo y dedicación una exitosa carrera actoral, sumando importantes roles en cine, teatro y televisión.

Mira además: Muere heladero que invadió terreno de Lomo de Corvina tras caer por un abismo

Pero, ser una mujer fuerte, inspiradora y brillante no solo ha atraído la atención del público, sino también la de una marca que ha encontrado en ella todo lo que desea destacar de la mujer peruana. Se trata de GUNA, para quienes Gina acaba de lucir su nueva colección otoño-primavera.

NO ES CASUALIDAD

Esta marca peruana no es casualidad sino el fruto de la ardua labor de Fiorella Pantoja, joven de 28 años originaria de Cañete y Lima, que, motivada por la pasión que le despertaban la moda y las nuevas tendencias, decidió dar el paso y crear su propia marca, GUNA. Para la joven diseñadora de modas lo que ella muestra refleja la cualidad de la naturaleza de la mujer.

Así, demuestra que el trabajo de los jóvenes emprendedores peruanos no se detiene y que la creatividad y las ganas de salir adelante pueden imponerse ante toda adversidad, incluida la delicada situación que seguimos atravesando debido a la pandemia.

Mira además: TikTok: Enfermera grabó cadáveres y pacientes al ritmo de reggaetón

“Yo apuesto por destacar la belleza de la mujer a través de looks naturales, creativos, frescos y versátiles, y creo que no me equivoqué, son siete meses marcados por la constancia, innovación y muchos clientes satisfechos.

Mis colecciones seguirán siendo la constante de GUNA y sigo apostando por Gina Yangali como imagen en esta temporada, nadie podría representar nuestro mensaje mejor que ella”, finaliza Fiorella, quien dice que ahora más que nunca trabajar es la solución para ganar la guerra a la pandemia.