La crisis por el coronavirus ha traído diversos cambios en la vida de las familias en el mundo, es así que, para evitar el contagio y exponer la salud de algunas personas, hay poblaciones en riesgo, entre las que se encuentran las personas de la tercera edad y los más pequeños.

Es así que, durante la cuarentena en Argentina, esta pareja de jubilados no supo que hacer, pues no iban a poder salir de casa para abastecerse y no tenían familiares cercanos que pudieran ayudarlos.

Graciela Batalla Gómez y Féliz Vallejos, son los esposos que, frente a la crisis y la pandemia, encontraron un ángel peruano que se encargó de ser su apoyo y su sustento en momentos tan difíciles como estos.

Así es como a Graciela se le ocurrió llamar al 147, una línea argentina en la que se ofrece ayuda a las personas a través del programa Mayores Cuidados. Fue con este programa que llegaron a conocer al peruano Roberth.

El joven, quien tiene 32 años, se había inscrito a este voluntariado, pues buscaba sentirse útil, aunque anteriormente ya lo había hecho en un comedor, esto no había podido concretarse así que decidió por el sistema de Mayores Cuidados.

Así fue como Roberth fue destinado a ayudar a Graciela y Féliz, quienes rápidamente quedaron maravillados con la labor del peruano. De acuerdo a lo que contó Graciela, el joven los ayudaba durante los fines de semana, incluso en los días de lluvia el no dejaba de apoyarlos en lo que necesitaran.

Es así que, su gran labor hizo que el lazo se estrechara llegando al punto de que la pareja lo considerara ‘como un nieto’, a quien le tienen mucho aprecio y que incluso, ya que ha pasado la cuarentena, continúan teniendo comunicación.

