¡Peruanos de oro! Stefano Peschiera y Caterina Romero logran medalla de oro en Vela en los Juegos Panamericanos 2023

Los deportistas peruanos Stefano Peschiera y Caterina Romero lograron conseguir la medalla de oro en Vela durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. De esta forma, ampliaron el número de medallas totales para el Perú y llenando de orgullo a todos los compatriotas que presenciaron el evento. Cabe resaltar que actualmente sumamos diez medallas de oro, cinco medallas de plata y quince medallas de bronce. Esto hace un total de 30 medallas hasta el momento en Santiago 2023. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Stefano Peschiera y Caterina Romero consiguen las medallas de oro en Vela

Los deportistas peruanos Stefano Peschiera y Cateriana Romero lograron coronarse como los mejores de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al conseguir las medallas de oro en Vela. Stefano Peschiera, quien también es miembro del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, se convirtió en el primer campeón en la categoría de vela individual masculina. Al lograr un puntaje neto de 26 en las competencias de ILCA 7

Por su parte, la velerista Caterina Romero, también consiguió la preciada medalla de oro en la categoría de sunfish femenino, al alcanzar un puntaje neto de 11. Su sobresaliente desempeño es un ejemplo del elevado nivel de excelencia de los atletas peruanos sobre las olas. De esta manera, dos nuevas medallas de oro llegan al Perú de la mano de nuestros dos deportistas que llenan de orgullo a toda la nación.

Deportistas peruanos piden más apoyo

Tomando en cuenta las constantes victorias de nuestros deportistas peruanos y que recientemente Stefano Peschiera y Cateriana Romero consiguieron la medalla de oro en vela, toma más peso que se deba invertir más en el deporte nacional. Recordemos que hace poco Luz Mery Rojas se llevó toda la ovación al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos por la modalidad de 10 mil metros planos femeninos. De igual forma, ella insistió en que se debe apoyar más el deporte nacional por los esfuerzos y sacrificios que realizan cada uno de los deportistas.

La deportista no fue indiferente a la situación de muchos atletas peruanos, ya que no se está brindando el apoyo adecuado. En tal sentido, Luz Mery Rojas opinó al respecto para un medio local. “Como atleta yo me siento abandonada por las autoridades. Hay personas que apuestan por nosotros, pero de las autoridades no se ve nada, sabiendo que estamos trayendo medallas”, expresó.

Por tales motivos, aprovechó las cámaras para pedir a las autoridades que se invierta en infraestructuras deportivas para promover el deporte. De esta manera, se podría seguir desarrollando y brindando más oportunidades a quienes lo deseen. “Detrás de nosotros hay un equipo de trabajo y que realizamos, mañana y tarde. Tienen que apostar por nosotros, darnos ese apoyo de contar con una infraestructura nueva”, agregó.