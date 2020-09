Peruanos estafan latinos en USA amenazando: ‘Deposita o te deportamos’

Compartir Facebook

A través de una pública ante Univisión, un inmigrante mexicano en Estados Unidos denunció haber sido víctima de una serie de estafas telefónicas provenientes desde Perú, por lo que, con el fin de evitar problemas con la justicia, envió 900 dólares.

En total son siete personas vinculadas a estafas telefónicas que, tras su extradición desde Perú, han sido sentenciadas a pasar ocho años tras las rejas en una prisión de Estados Unidos.

Se sabe que, hasta el momento, las autoridades están viendo la forma de advertir al sector latino e hispanohablante en EE.UU. sobre estas supuestas amenazas de que serán deportados o irán a la cárcel de no seguir las indicaciones que se les proporciona por llamada.

El denunciante Rogelio Quinteros vive en Dallas, Texas, narró cómo fue que lo contactaron para estafarlo y es que hace un par de semanas lo llamaron para ofrecerle un teléfono y demás artículos con rebaja,

Sin embargo, el tiempo pasó y solo recibió una tablet y un reloj en su lugar. Pero no todo terminó allí, dado que lo llamaron para decirle que tenía una deuda acumulada de más de 10 mil dólares.

“Yo le dije: ‘esa cantidad no vale un teléfono. (Luego) Me dijeron que estaban hablando de la corte por incumplimiento. Les dije que no quería problemas y estuve hablando horas con ellos. Me decían que si no cumplía en 24 horas llegaría un policía a mi casa”, reveló Quinteros.

SE METÍAN CON ILEGALES

El inmigrante es ilegal en Estados Unidos desde hace muchos años, por lo que si no pagaba, lo amenazaron con meterlo en problemas con Migración. “Me dijeron que si llegaba Migración tenía que mostrarle mis papeles para no enfrentar una deportación”.

Así que, con el fin de evitar ser expulsado del país, Quinteros continuó y dijo que la supuesta empleada del ‘lugar’ pidió: «Hagamos las cosas bien (…) Esto es un proceso serio”.

Pese a que se le hizo raro un supuesto envío de dinero a Perú, finalmente transfirió 500 dólares. “Se me hizo raro que tenía que enviar el dinero a Perú, pero les dije que no quería tener problemas con la Policía. Me dio miedo porque tenían toda mi información”.

