«Personas que te critican de mala manera», Peter Fajardo se pronuncia tras aviso de demanda en su contra de Ducelia Echevarría

Peter Fajardo no se quedó callado tras la demanda que le entablaría Ducelis Echevería por presuntamente haberle hablado con calificativos fuertes tras haber coincidido en una fiesta.

El productor de ‘Esto es Guerra’ usó sus redes sociales para dejar entrever que el es una persona que se ha carcaterizado por su trabajo y no por estar en escándalos mediáticos.

¿Qué dijo?

Peter Fajardo se pronunció a través de sus redes sociales, al parecer sería una respuesta a las acusaciones del que fue señalado.

Por parte de Ducelia Echevarría en el programa de Magaly Tv la Firme el día de ayer.

Es así que Peter publicó lo que le pronostica su horóscopo en redes y lo habría asociado a todo de lo que viene siendo señalado por la ex chica reality.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peter Fajardo (@peterfajardot)

«Te encantaría dar tus zapatos a esas personas que te critican de tan mala manera», empezaba diciendo el mensaje.

Además, recalcó que lo que el hace día tras día no lo haría cualquier, sin dar más detalles el productor se mostró afectado por la situación.

«Solo así se podría ver si de verdad podría llevar el ritmo de vida que llevas tú», continuaba diciendo.

Mira también. “Dame dos paltas y yo hago dinero”: Gisela Valcárcel reveló el secreto de su éxito y fortuna en la televisión

Finalmente, Fajardo recalcó que solo Dios sabe el esfuerzo que hace para mantener su trabajo a flote el cual considera que no es para nada fácil.

«Solo Dios sabe todo lo que me ha costado y me sigue costando el llevar y luchar día a día algo que me apasiona desde niño. Mi trabajo», finalizó Peter en redes.

¿Qué dijo Ducelia?

Ducelia Echevarría reveló que no se quedará de brazos cruzados tras haber sido presuntamente humillada por Peter Fajardo y por Francesco, ex chico reality.

Ducelia Echeverría visitó el set de Magaly Tv la Firme donde ofreció detalle de la fiesta a la que fue y terminó en una tremenda bronca.

Y es que en esa reunión se vio las caras con Peter Fajardo su ex jefe y quien habría tenido actitudes negativas hacia ella.

La madre de familia aseveró que se sintió ofendida por el presunto comportamiento de el productor.

Y por las palabras que según ella le habría dicho que la hicieorn sentirse muy mal por lo que tomaría acciones legales.

«Sí con mi abogado voy a tomar acciones legales, porque si bien es cierto no es una agresión pero sí es una falta”, comentó la exchica reality.

Mira también: ¿Problemas? Magaly Medina publica misterioso mensaje en redes ¿y anuncia separación de su notario?

Asimismo, recalcó que no iba a tolerar las malcriadeces que le dijo Peter Fajardo.

Lo que provocaron que la modelo se quiebre cuando fue cuestionada por otro programa sobre cómo se sentía al respecto.

“Cuando él cierra la puerta él dice que lo hace para que no entre el chico, el amigo de Elías, el que supuestamente pegó».

«Pero no es así porque yo escucho cuando él dice ‘que se vayan estas mierd…’ y cierra la puerta”, dijo Echevarría.