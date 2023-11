¡Pide disculpas! Nicola Porcella no llegó a evento en Mexicali y fue regañado por empresario frente a sus fans

El actor peruano Nicola Porcella ha sido acusado de llegar tarde y no presentarse en un evento programado en Mexicali (Baja California del norte de México). Por tal motivo, lo calificaron de irresponsable, pues dejó esperando a todas sus fanáticas. Este hecho sucedió el sábado 25 de noviembre en el Palenque del Frez, en donde Porcella estaba anunciado como invitado especial del «Show de las Perdidas», el cual era liderado por Wendy Guevara. ¿Qué fue lo que dijo el actor peruano con respecto a este hecho? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella no llegó a su evento en Mexicali

El querido y popular actor peruano pasó por un mal momento luego de no llegar a tiempo a su evento programado en Mexicali. Ante ello, el empresario del evento responsabilizó a Nicola Porcella por su ausencia en el show. Por ello, declaró ante el público que la organización había cumplido con todas las obligaciones correspondientes. Incluso, compró los boletos del avión.

“Nosotros somos una empresa que realmente cumplimos con todos los artistas que prometemos. Una disculpa, la verdad, no está en nosotros (la responsabilidad)”, sostuvo el empresario ante todos los asistentes. ¿Dónde estuvo Porcella? El peruano fue figura del festival ‘Coca Cola Flow Fest 2023′ en la Ciudad de México, según se evidenciaba en sus historias de redes sociales. Este habría sido el motivo por el cual Nicola Porcella llegó tarde al show.

La molestia del empresario

Luego de esperar varias horas, Nicola Porcella llegó a Mexicali alrededor de las 03:00 del domingo 26 de noviembre. Ante ello, se compartieron diversos videos en redes sociales en donde el empresario le llama la atención al actor peruano por su irresponsabilidad. Sin embargo, Nicola Porcella no se escondió y salió al frente a dar las disculpas del caso. Incluso, se disculpó por no llegar a tiempo al show previsto.

“Lo único que te voy a decir es que quiero el reembolso de mi dinero, hay medios de comunicación ahorita y quiero que tu respondas (…) quiero la lana del contrato más si hay alguna persona que quiera la devolución de su boleto”, expresó fastidiado el organizador del evento. Además, exigió la devolución del dinero que se le pagó a Porcella.

“Yo estoy dando la cara, creo que ha sido una mala coordinación de la empresa, lo tengo claro, hay cosas con gente con la que ya no se va a trabajar, si no te lo devuelven, yo lo voy a hacer, con mi dinero, perderé yo, no me interesa pero lo haré yo”, aseguró el actor.

“Yo no manejo mi agenda, yo no sé cuando viajo, ella me dice ‘acá está tu pasaje’ y tiene razón, yo si voy a responder porque confiaste de mi, te pido disculpas, yo voy a responder como Nicola (…) Yo no sabía, no es culpa mía, no estoy enterado, tengo miles de compromiso encima, espero regresar en algún momento, no es mi responsabilidad”, sostuvo el actor. Él dio la cara y asumió su responsabilidad, algo que elogiaron sus fans.