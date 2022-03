Piden a Austin Palao chotear a Flavia Laos porque no lo valora: «Sal de ahí”

Compartir Facebook

Flavia y Austin son la parejita del momento, pero parece que algunos no quieren que Flavia esté con Palao porque no lo valora.

Muchos usuarios remecieron las redes tras el último video que subió Flavia Laos a TikTok. La actriz aparece en el clip junto a su amiga opinando sobre sus ex novios y ex salientes, dentro de los que estaría Austin Palao.

Según lo que pudieron ver los usuarios en ese video, Flavia estaría buscando solo tener algo fugaz con el hermano de Said Palao. Es por eso que muchos internautas dejaron comentarios en el vídeo, pidiéndole a Austin que deja a Flavia porque ella no sabe valorarlo.

“Sal de ahí manito, no te valoran y respetan. Ahí no es. Tú vales muchísimo, ya llegará una mujer que sí lo haga”, “Ya sal de ahí, Austin”, “Se dieron cuenta de que no tiene el mayor interés más que de un choque y fuga”, “Ojalá Austin no salga lastimado”, “¿Por qué las chicas despechadas hacen esto?”, eran algunos de los comentarios.

Parece que a los usuarios no les gustó nada la forma en la que Flavia supuestamente habla de Austin y de algunos otros chicos. Entre los que destacó también Patricio Parodi, quien ahora tiene un romance con la ex de Austin Palao, Luciana Fuster.

El ex guerrerito Austin Palao está babeando por Flavia Laos, tanto así que el modelo brindó una entrevista a Kiara Trigoso, íntima amiga de la actriz, donde no dudó en echarle flores a la ex del ‘Pato’ Parodi. Como todo un caballero, Austin aseguró que Flavia es una de las chicas más bellas de la televisión nacional. “Yo lo digo sin titubear porque físicamente es muy linda, pero su interior es más lindo aún, Flavia Laos”, refirió.

Pese a que se le pidió dar su opinión sobre la rubia modelo, el exchico reality aseguró que Flavia no era como las otras chicas que había conocido a lo largo de su vida, en clara alusión a Luciana Fuster.

“Dejando el físico a un lado, porque siento que a lo largo de mi vida he conocido chicas muy lindas, pero muy vacías por dentro y que no tienen aspiraciones”, dijo el también cantante para sorpresa de la conductora.

En ese sentido, el popular ‘Bonito’, habló de la arrolladora personalidad de Flavia: “Muy aparte del físico, es una chica con bastante proyección. Lo que se propone, lo proyecta, lo decreta y lo cumple. Eso es muy admirable.

Tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho. Es muy hogareña, familiar, está siempre pendiente de ellos. Son valores marcados que ella siempre ha tenido, pese a los altibajos que ha tenido”.

