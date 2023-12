Piero Quispe se despidió de la ‘U’ con una emotiva carta: «Te amo crema de mi vida»

Piero Quispe, el crack que estaba en Universitario de Deportes, ha dejado a todos con el corazón en la mano. El futbolista que regaló a la ‘U’ el título nacional y se llevó el premio al mejor de la Liga 1 2023 ahora se embarca en una nueva aventura con Pumas UNAM. Pero antes de dar ese salto, dejó un mensaje de despedida muy emotivo.

Piero Quispe se despide de los ‘cremas’

En un video y una carta para el recuerdo, Piero Quisoe expresó todo su amor por la ‘U’. «Tengo muchos sentimientos encontrados, porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa, es mi vida, el club que amo y amaré siempre», dijo, con la voz quebrada por la emoción.

Y es que no es para menos, el chico cumplió su sueño de niño: ser campeón con la ‘U’. En su carta, Piero agradeció a todos los que lo acompañaron en esta travesía: «Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, a los dirigentes y a todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré».

Pero, aunque Pierito se va, no olvida su origen. «Estoy dando un gran paso en mi carrera, me toca jugar por primera vez en el exterior en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la ‘U’, sin mis compañeros y sus hinchas. Te amo crema de mi vida», aseguró.

Y como cierre, nos dejó con el grito que nos une: «¡Y no olviden que grande hay uno solo! Y dale ‘U’ por siempre escucharán».

La joya sudamericana llega a Pumas

Ahora, en México, Piero Quispe llevará la ‘U’ en su pecho y la ’27’ en la espalda, un número que nos recuerda el título logrado con Universitario. Una verdadera joya sudamericana en Pumas UNAM, pues así lo anunciaron: «¡La joya sudamericana llega a Pumas!».

Además, Universitario se embolsilló unos buenos billetes con este traspaso histórico. ¡Buena jugada, ‘cremas’! Luego de que se concretará la venta de Piero Quispe a Pumas UNAM, la operación superaría los dos millones de dólares. Esto no habría sido nada sencillo para la directiva, pues anteriormente fueron varios clubes los que se mostraron interesados en el jugador.

Mientras se manejaba la oferta del fútbol mexicano, a Ate llegaron dos propuestas formales: una que es la que se concretó y la otra de la Liga Argentina. Desde la interna del club ‘crema’ optaron por elegir la primera oferta por ser mejor en todo sentido.

Así que ya saben, la ‘U’ pierde un crack, pero gana un pedazo de su historia en el fútbol internacional.