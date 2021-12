Pietro Sibille siguió tratamiento psicológico tras ampay de Andrea Luna, según Vanessa Terkes

Compartir Facebook

Vanessa Terkes llegó como invitada a ‘América Hoy’ y lamentó la situación de Andrea Luna y Pietro Sibille. Mientras que el actor acusó de infiel a la actriz, ella confesó haber sido maltratada física y psicológicamente por su expareja.

Las declaraciones de la popular ‘Chata’ se dieron luego que Janet Barboza le consultara sobre la ruptura amorosa del actor y el ampay con Andrés Wiese: “Vanessa, como actriz conocida no solamente en nuestro país, te habrá consternado esta noticia que ha salido, donde Pietro dice que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese; sin embargo, la respuesta de ella nos ha dejado fríos”, dijo.

Inmediatamente, Terkes reveló: “Yo recuerdo el momento porque tengo amigos que estaban haciendo una película con Pietro, a él esto le cayó como un balde de agua fría, de hecho, tuvo que abandonar la película, entró en tratamiento. Entonces… lo que me da pena es que después de tanto tiempo todavía siga con ese dolor”, expresó la actriz.

Andrea Luna a Pietro Sibille tras acusarla de infiel: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

Andrea Luna protagonizó un ampay en el que ‘chapaba’ con Andrés Wiesse, y según su ex pareja, Pietro Sibille, ella le fue infiel. Es por eso que la actriz, lejos de quedarse callada, habló acerca de lo que vivió en los 7 años de relación que tuvo con el actor.

Andrea confesó que durante su relación fue víctima de “maltrato físico y psicológico”, y tildó su ex relación de “tóxica”. Asimismo, confesó que Pietro no la dejaba salir de su relación, pues la amenazaba con que se iba a quitar la vida.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, expresó.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir”, agregó Andrea dejando sorprendido a más de uno.

