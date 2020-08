Pilar Gasca molesta con Dorita: “Vende mi ropa como suya»

Compartir Facebook

La modelo y empresaria, Pilar Gasca, se mostró indignada al enterarse que Dorita Orbegoso vende su ropa en sus redes sociales como suya. Pilar contó le vendió vestidos por mayor a la morocha, pero jamás pensó que se iba a apropiar de sus diseños.

“La semana pasada me escribió e hizo un pedido por casi 800 soles, que son media docena de vestidos al por mayor”, señaló.

“A los días me doy con la ingrata sorpresa de que ella se presentó en un programa de televisión y lo presentó como si fueran sus diseños exclusivos cuando en realidad son míos”, añadió.

Asimismo, aclaró que no desea tener enfrentamientos con la ex bailarina, pero no va a permitir que mienta al público.

“Me enteré porque mis seguidoras y compradoras me avisaron. Yo no quiero pleitos, pero sí molesta que mis confecciones las venda como si fueran suyas. Dorita vende como muchas personas, pero yo confecciono mi ropa, tengo tiendas en Gamarra y vendo a provincia también. Todos tenemos derecho a emprender, pero no a mentir”, sentenció.

DORITA SE LE CORRE

Pilar ha encarado por las redes sociales a Orbegoso, sin obtener respuesta. “¿Es real lo que ven mis ojos? ¿Es en serio Dorita? ¿Me compraste ropa para que la revendas como tu marca?”, escribió Pilar en una publicación en Instagram.

Por su parte, Orbegoso decidió eliminar la publicación donde promocionaba el vestido de Gasca y no brindó ninguna respuesta al respecto.

Cabe mencionar, que la ex chica reality viene promocionando diferentes prendas de su marca de ropa y en la descripción de su cuenta de Instagram dice que son “modelos exclusivos”.

SE CASA

Hace unos días Dorita celebró los cinco años de relación junto a su pareja, quien en una íntima reunión le pidió matrimonio en medio de mariachis, regalos y mucha emoción.

