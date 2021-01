Pilar Mazzetti abandona conferencia tras altercado por precio de la vacuna

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Hoy, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti realizó una conferencia de prensa en la que dio los nuevos alcances sobre el primer contagio de la nueva cepa de la COVID-19.

Tras este anuncio, la titular de la cartera de Salud, respondió diversas preguntas de más de un periodista que asistió hasta la conferencia, pero no todo salió como se esperaba.

De acuerdo a lo que se indicó al inicio de la conferencia, cada medio de comunicación tiene derecho a una pregunta para la ministra, tras ello se finalizaría la misma.

No te lo pierdas: Pilar Mazzetti: «Aún no se considera volver a una cuarentena»

Sin embargo, uno de los periodistas presente se levantó de su lugar y pidió hacer una consulta, pese a que el tiempo y la conferencia ya habían terminado, consulta a que Pilar Mazzetti accedió.

Pero, al cederle la palabra, el hombre se habría encontrado alterado, así que la ministra decidió hacer un llamado a la calma y le solicitó calmarse además de hacer solo una pregunta.

Frente a ello, Mazzetti, con un tono incómodo y algo enojado, se dirigió al periodista y le indicó que solo le hiciera una consulta y que se calmara, mientras que el hombre continuaba hablando con voz alterada.

En medio de las palabras, Mazzetti indicó que si no se calmaba abandonaría la conferencia, ‘Discúlpenme, pero si van a seguir interviniendo me levanto y me voy’, y mientras el hombre continuaba hablando, la ministra se puso de pie y abandonó de inmediato la sala diciendo: ‘Gracias’.

Puedes leer: Ronderos dan latigazos a policía que no los dejó entrar a Municipalidad