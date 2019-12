Mario Hart manda a estilista a su casa tras calificarlo con bajo puntaje

Mario Hart despotricó contra el jurado de ‘El dúo perfecto’, Carlos Cacho, luego de la acalorada discusión que tuvieron en el programa en vivo tras reclamarle el bajo puntaje que le dio a su ‘performance’ junto a Micheille Soifer. El exchico reality arremetió contra el exconductor y lo mandó a su casa cuestionando qué hace un estilista calificando en un reality show de baile.

“No lo entiendo. Él se califica como estilista y dice ‘Yo vengo acá a evaluar…’ ¿Qué evalúa? ¿El look? Todavía lo reafirma y dice ‘el Perú me conoce como tal’. Entonces, ¿qué haces sentado en un jurado que está evaluando canto y baile? o ¿cómo calificas eso?”, dijo el piloto de autos quien añadió que no entendió los criterios para una calificación baja.