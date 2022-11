Pio’s Chicken: extorsionadores piden dinero a cambio de no lanzar una dinamita a local

Compartir Facebook

La conocida pollería Pio’s Chicken viene siendo amenazada, así lo afirma el dueño del local Jorge Rodríguez quien ha hecho pública las amenazas que viene recibiendo de extorsionadores pues teme por su seguridad y la de su familia.

La pollería ubicada en Ate Vitarte recibe mensajes, audios y videos amenazantes siendo una de ellas la advertencia de parte de los extorsionadores quienes afirman que si no reciben el pago de 5 mil soles enviarán a dos de su gente para lanzar una dinamita al local.

“[…] Mira este video que es lo que sucede a las personas que no quisieron colaborar […] Espero una respuesta positivo ok. Atte. El Tren de Aragua”, se lee en la advertencia enviada por los delincuentes al dueño de la pollería, además, adjuntaron un video donde se aprecia el asesinato de un empresario por no haber obedecido sus condiciones.

Es por ello que Rodríguez afirmó sentir temor e intranquilidad por no poder trabajar con normalidad por el miedo a lo que pueda pasar y por la seguridad de su familia.

“Duele, uno trabaja día a día, de lunes a domingo sin descansos sin nada. Un emprendedor hay que darle todos los días”, afirmó.

Cobro de cupos

Por su parte, el dueño de la pollería afirmó que cuando fue a denunciar su caso se dio con la sorpresa de que existen más personas en su misma situación.

Como se recuerda Jorge Rodríguez empezó desde abajo con su negocio además que su mascota el famoso pollo ha salido en la televisión por lo que se hizo más conocido.