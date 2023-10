«Piqué no factura, pero sí se fractura»: Gerard Piqué sufrió fuerte caída y usuarios lo vacilan [VIDEO]

¡Lo que les traemos hoy es pura locura! Gerard Piqué, sí, el famoso exfutbolista y ahora empresario, vivió un momento de infarto durante un súper evento de fútbol, la Kings League Américas. ¡Queremos contarte todos los detalles!

¡Y se cayó…!

Resulta que la Kings League Américas es un torneo de fútbol que Gerard Piqué, junto a Ibai Llanos y la empresa Kosmos, están promoviendo. La idea es llevar el fútbol a lo grande fuera de España, y este show era la presentación oficial de esta súper competencia.

Pero, espera, lo mejor viene ahora. Gerard Piqué, esta caminando por el escenario, hablando por teléfono, mientras se dirigía hacia un niño que le pedía un autógrafo en su camiseta del FC Barcelona. Y de repente, ¡zas! Se cayó al vacío. ¡La gente enloqueció!

El exfutbolista desapareció en un agujero de más de dos metros de profundidad (teniendo en cuenta que el ex jugador mide cerca de 1,90 metros).

Mira también: ¿Tuvieron un romance? Paula Manzanal revela que estuvo enamorada de Gerard Piqué

Por suerte, Piqué no se lastimó gravemente. De hecho, hasta se rió de su propio accidente. Cuando Ibai Llanos compartió el video de la caída en sus redes, Gerard Piqué comentó con humor, «Truco de magia».

Usuarios vacilan a Piqué con Shakira

Pero eso no es todo. En las redes sociales, la gente no pudo evitar hacer chistes y comentarios ingeniosos sobre el incidente. Algunos dijeron cosas como «Piqué no llora, se fractura», «Piqué no factura, pero sí se fractura», «Se nota que le dolió más que la pelea con Shakira y Bizarrap». ¡Las risas no pararon!

Ahora, hablando de Shakira, su separación con Piqué ha estado en el ojo del huracán últimamente. Después de que terminó el evento de la Kings League, Gerard organizó una fiesta en la que la gente coreaba el nombre de Shakira. ¡Imagínate cómo se puso la cosa!

@pandoraslamespectaculos Gerard Piqué reacciona furioso al ser humillado en su propia fiesta por fanáticos que corearon el nombre de “Shakira”. Ocurrió en una discoteca tras el final de la ‘Kings League’. #piqué #shakira #kingleague2023 ♬ sonido original – PandoraSlam

Pero Gerard no se quedó callado y soltó un discurso fuerte: «¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y ustedes no son nadie, hagan algo con su vida».

Mira también: ¡Ni Shakira se atrevió a tanto! ¿Leslie Shaw prepara “tiradera” contra Mario Hart en “Tal para cual 2”? (VIDEO)

A pesar de todo, hubo un momento emotivo cuando sonó la canción «Waka Waka». Gerard Piqué fue campeón del mundo en 2010 con España, y ese logro marcó su carrera en el fútbol.

Así que, la vida de Gerard Piqué es una verdadera montaña rusa. Primero, la caída espectacular en la Kings League Américas, luego la fiesta llena de emociones y canciones. ¡Nada de aburrimiento con él!

Este accidente de Gerard Piqué se volvió súper viral en las redes. Al final, todo quedó en una anécdota, y un buen susto. Ahora, con la Kings League Américas en marcha, con estrellas como James Rodríguez y ‘Chicharito’ Hernández involucrados, ¡seguro tendremos más sorpresas y diversión!