«Pisoteando como siempre», Juan Víctor le manda su ‘chiquita’ a Andrea San Martín

Juan Víctor ex pareja de Andrea San Martín nuevamente acapara la atención de diversos medios al publicar un lamentable suceso en sus redes sociales.

Y es que como ya se sabe el padre de la hija menor de la ‘Ojiverde’ viene luchando por poder externar a su hija de la casa de Andrea y así poder compartir con la menor sin embargo hasta el momento no tiene éxito.

Es así que a través de sus redes el joven padre contó que habrían despedido a una profesora del nido de su hija por el simple hecho de mandarle una foto de la menor esto enfureció a Andrea por lo que optó por tomar medidas al respecto.

«Bueno despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella. No solo le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quien me mando la foto de mi hija. Ahora van amedrentar a las misses del nido, como lo hizo en el nido anterior… «, escribió inicialmente Sánchez.

Además, recalcó que esta no sería la forma correcta de proceder ya que una persona se quedó sin trabajo y no es dable por lo que continuó arremetiendo contra Andrea.

«Dejar a alguien sin trabajo, pisoteando como siempre ¿por el simple hecho de que me hagan llegar una foto?, ¿Qué sigue?, Rabia y odio decía de mi familia no?», finalizó Juan Víctor.

Andrea no se ha pronunciado al respecto pues ella trata de mantenerse alejada de los dimes y diretes en redes ya que sucedió una vez y la puso contra las cuerdas en los medios e incluso perdió su trabajo por el escándalo.

“Ella quiere estar con su papá”, Juan Víctor explota contra Andrea San Martín

Nuevamente una guerra de nunca acabar, y es que esta vez Juan Víctor padre de la hija menor de Andrea San Martín usó sus redes para hacer su descargo contra la ‘ojiverde’ que al parecer se esmera por romper lazos entre padre e hija.

Esta vez Juan Víctor expuso en su cuenta oficial de Instagram que Andrea San Martín no le permite ni comunicarse con la menor a través de una video llamada.

“Por favor, Lara no tiene nada que ver en esto, colgándome lo único que consigues es seguir rompiendo el vínculo con ella, por favor diferencia las cosas. A mí hazme lo que quieras, di de mí lo que quieras, pero a Lara mantenla al margen”, escribió en una de sus historias.

Además, resaltó que los hijos no deben ser tratados como trofeos pues si la menor quiere pasar tiempo con su padre Andrea no debería impedirselo.

“Por favor, los hijos no son trofeos, no es mía ni tuya. Y si ella quiere estar con su papá, déjala estar con su papá”, dijo Juan Víctor enfurecido.