¡Plata como cancha! César Vallejo va con todo por los goles de Paolo Guerrero: ¿será el jale bomba?

¡TREMENDA BOMBA! Paolo Guerrero acabó su vínculo con LDU Quito luego de obtener la Liga Pro de Ecuador y conquistar la Copa Sudamericana. El ariete peruano tuvo un cierre de año espectacular y se consagró, en poco tiempo, como una de las máximas figuras del equipo ecuatoriano. Hasta el momento, su futuro es incierto, ya que fue ofrecido a equipos de Brasil, pero rechazaron tener en sus filas al “Depredador”. Ahora, una nueva puerta parece abrirse para el goleador, ya que la Universidad César Vallejo estaría tras sus pasos. ¿Podrá la “plata como cancha” convencer al futbolista?

César Vallejo va con todo por Paolo Guerrero

El nombre de Paolo Guerrero siempre ha sido sinónimo de respeto tanto a nivel nacional como internacional. Siendo el goleador histórico de la selección peruana, el ariete tiene en su haber varias centenas de goles, que lo avalan como un temible delantero dentro del área rival.

Sin embargo, pese a los números que lo respaldan, Paolo Guerrero aún se encuentra sin equipo. Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, ha manifestado su preocupación sobre este tema, pero el malestar podría terminarse en unos días.

Según reveló RPP Deportes, la Universidad César Vallejo le habría puesto la “puntería” al “Depredador”. Los trujillanos quieren armar un equipo de temer y, tras reforzarse con Cristian Benavente, José Carvallo, Josepmir Ballón, entre otros, van con todo por Paolo Guerrero.

El medio de comunicación señaló también que desde Trujillo ya se habrían puesto en contacto con el entorno del “9” peruano. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla teniendo en cuenta que el exdelantero de Corinthians ha manifestado en más de una ocasión que, en Perú, solo jugará por Alianza Lima.

🚨 ¿SE VIENE EL JALE DEL AÑO? ✍️ RPP informó que CÉSAR VALLEJO está interesado en contratar a PAOLO GUERRERO, aún sin equipo.#APresión pic.twitter.com/4HueFQcYR2 — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) January 19, 2024

Todavía guarda esperanzas

En una reciente entrevista con Jesús Alzamora, Paolo Guerrero reveló algunos detalles de lo que podría ser su futuro en el fútbol profesional. Una vez más, el delantero reafirmó sus ganas de querer jugar en Alianza Lima, sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido llamada alguna.

“Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, en el que siempre anhelé jugar algún día. Pero, bueno, no tuve una respuesta, no me vinieron a buscar, solo lo hicieron en el momento en el que yo no estaba 100% bien. Venía de una para y estaba en un proceso de recuperación, así que nada”, señaló en un inicio Paolo Guerrero.

Sin embargo, pese a todo esto, el “Depredador” no pierde las esperanzas y señala que seguirá esperando la llamada desde La Victoria para enfundarse la camiseta del club de sus amores.

“Hoy por hoy, no puedo decir que las puertas estén cerradas. Al día de hoy, no me vinieron a buscar y tuve que ver otras propuestas, o sea no tuve ningún acercamiento. Las puertas no están cerradas para nada, quién sabe algún día, continúa siendo mi anhelo”, declaró a Fútbol en América.