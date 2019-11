PNP reentrena a ‘tombitos monses’ que dejaron escapar a delincuentes

Los efectivos que dejaron escapar a unos delincuentes en una mototaxi por Santa Anita están siendo reentrenados en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), informó el general José Luis Lavalle, comandante general de la Policía Nacional del Perú.

La intervención fue grabada por un vecino y el video generó burlas y críticas en las redes sociales debido al mal accionar de los agentes.

ADMITE ERROR

El propio Lavalle considera “pésima” la actuación de los miembros de la PNP. Señaló que en policía al que se le cayó la cacerina se le está aplicando el régimen disciplinario.

“Respecto a la intervención en Santa Anita tenemos que reconocer que ha sido una pésima intervención, pero esto no quiere decir que sea la generalidad. La Policía está siendo capacitada, reentrenada permanentemente. Que un elemento no haga su trabajo, no dibuja todo el cuatro de la institución”, afirmó.

JALA OREJAS

La máxima autoridad policial resaltó que se están tomando las medidas del caso para que hechos como este no se repitan.

“A todo ese personal lo tenemos reentrenando en la Diroes, en todas las técnicas y procedimientos y específicamente a este agente se le está aplicando el régimen disciplinario porque el señor no ha utilizado los protocolos para intervenciones de este tipo. Acá las cosas claras. Felicitar al que actúa bien y corregir lo que tenemos que corregir. No tenemos temor en hacerlo”, añadió.

EL DATO

El hecho ocurrió el fin de semana pasado, mientras otro detenido se escapó de las instalaciones de la Dirección de Criminalística (Dircri) cuando un efectivo a cargo de su custodia lo encargó a otro agente por tener que ir al baño.