Poblador de Miraflores agrede a técnico de telefonía

Indignante. Un video ha generado muchas críticas en redes sociales porque evidencia una agresión a un trabajador que se encontraba realizando su labor por parte de un poblador de Miraflores.

En las imágenes compartidas en Twitter, se observa que al iracundo sujeto gritándole al técnico de telefonía para que le arregle su servicio. Sin embargo, envés de hablarle de buena manera, opta por golpearlo para que acelere su trabajo.

“¿Acaso no he pagado? Sube a mi carro, pues mier**. Vamos, la conc**. Sube”, se le escucha decir al sujeto, ante la mirada extraña del técnico de telefonía. No contento, el sujeto coge una piedra del suelo y, al momento de estar distraído el trabajador, se lo estrella en el casco.

Nuevo caso de violencia en Miraflores que seguro será viral en cualquier momento! pic.twitter.com/yRQSjvC1p1 — Pajita (@Pajamentall) January 13, 2021

Las demás personas que estaban siendo testigos de la agresión comenzaron a increparle desde sus ventanas por su lamentable accionar. El sujeto voltea y los manda a callar con insultos. Otro hombre se acerca a ayudar a la víctima; mientras el agresor se dirige a su auto, no sin antes vociferar en contra del trabajador.

“¡Nuevo caso de violencia en Miraflores que seguro será viral en cualquier momento!”, indica el usuario que compartió las imágenes. El video se convirtió rápidamente en viral y generó la indignación de distintos internautas por la indignante agresión.

