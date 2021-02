Pobladores de La Molina discriminan bodega por su color y dicen que ‘parece pueblo joven’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Para no creer. En pleno 2021, el dueño de esta bodega de La Molina, ha recibido por parte de la junta vecinal de su localidad, una carta en la que le piden cambiar los colores de su fachada.

Y es que, de acuerdo al documento, los colores de su negocio’ se asemejan a otros barrios de diferente categoría’. Esta bodega tiene las paredes de colores celeste y aplicaciones de morado.

En la carta le indican que estos colores atentan contra el ornato, la armonía y no es de la categoría de su lugar de residencia. Pero eso no es todo, pues el dueño del local, asegura que existe discriminación contra él.

No te lo pierdas: Abren nuevas plantas de oxígeno para recargar en Puente Piedra

“Empezaron a llegar los malos tratos discriminatorios hacia mí, hacia mi negocio. Al principio quise dejarlo pasar pero me llega este documento donde me piden que cambie de color porque se asemejaba a los pueblos jóvenes y no la categoría del distrito donde estamos”, aseguró el comerciante a un medio local.

Asegura que tomó la decisión de pintar de estos colores su fachada porque eso le permitiría un ingreso extra al encontrarse asociado con una marca.

Sin embargo, asegura que esta no es la primera vez que sufre discriminación por parte de sus vecinos a causa de su negocio, pues antes ya estuvo vendiendo sus productos en sacos y también lo trataron mal.

“Puse los sacos en la puerta y también me dijeron que se parecía a La Parada. A veces nosotros callamos pero eso es malo, me veo en la necesidad de denunciar esto para que sea un precedente y no se vuelva a repetir”, aseguró.

La carta llega por parte de la junta vecinal de la Asociación de Propietarios y Residentes de Santa Patricia, Segunda Etapa, La Molina y está firmada por su presidenta, Janet Maraví, quien incluso pide delivery de la bodega, de acuerdo a lo que asegura el bodeguero.

Puedes leer: ¡Llegan a Piura! Intervienen a 17 haitianos ilegales en el distrito de Castilla