Pobladores piden apoyo para olla común que alimenta a más de 200 familias

La situación de distintos asentamientos humanos que hay en la capital es precaria, algunos incluso no cuentan con servicios de agua ni luz. Son precisamente en estos lugares donde hay numerosas familias humildes con trabajadores independientes que no pueden laborar por la cuarentena, y, en la mayoría de casos no han recibido bonos ni canastas por parte de las autoridades.

En ese sentido, muchos de ellos se encuentran obligados a salir a las calles con ollas y carteles pidiendo ayuda para su sector, como es el caso de Wilfredo Fernández, dirigente del mirador de La Torre Blanca, en Carabayllo. Junto a sus vecinos, todos los días recorren diferentes calles de Lima para subsistir en esta época de crisis.

Un promedio de 400 personas, entre ellos mujeres embarazadas, niños con discapacidad y adultos mayores, conforman la olla común «Torre Blanca» que hoy no solo necesita de víveres, sino que también requiere ayuda económica.

Precisamente hoy, recorrieron las avenidas Sinchi Roca y Los Incas en el distrito de Comas. Las familias se ven en la necesidad de solicitar a los transeúntes apoyo para la olla común que vienen realizando desde que inició el estado de emergencia sanitaria.

«Tenemos la necesidad de salir para pedir un apoyo económico para continuar con la alimentación de más de 200 familias. Quisieramos que una empresa privada nos apoye. Nosotros somos 216 socios que habitamos en Torre Blanca y eso se multiplica a las familias numerosas, y aproximadamente somos 400 personas que estamos participando en esta olla común», comentó Wilfredo Fernández, dirigente del mirador de la Torre Blanca, en Carabayllo.

NÚMERO DE CONTACTO

Los vecinos dejaron un número de teléfono para algún empresario o persona que pueda ayudarles: 962 133 422, a nombre de Wilfredo Fernández, dirigente del mirador de Torre Blanca, en Carabayllo. Así como este lugar hay otros alrededor que también requieren de este apoyo.

