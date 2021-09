«Pocas mujeres saben ser amigas», Jossmery manda indirecta a ‘La Manzanal’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer la guerra continúa, pues la ex policía Jossmery Toledo habría mandado una indirecta bien directa a su ex pinky Paula Manzanal a través de sus redes sociales.

Esta vez la tiktoker usó sus redes sociales para responder ciertas preguntas hasta que llegó el tema de la amistad y no dudó en hablar fuerte y claro sobre lo que pensaba sobre ese tema.

“Muy pocas mujeres realmente saben ser amigos. Muy pocas son las que no compiten, no sienten envidia, pocas saben lo que la lealtad significa. Por eso es tan difícil encontrar una verdadera amiga mujer”, compartió en Instagram.

Este fuerte mensaje fue considerado como una ‘chiquita’ para Paula Manzanal, pues Jossme y la modelo fueron amigas un corto periodo pero después empezaron a ‘clavarse el puñal por la espalda’ con diversos comentarios negativos sobre la personalidad de ambas.

Como se recuerda desde que ambas figuras terminaron su amistad, Paula le cerró todas las puertas a Toledo hasta incluso afirmar que no es bienvenida en su nueva casa de España pues solo hospeda a gente que estima.

“No, creo que no (la hospedaría), mi casa es más familiar, buena vibra y así prefiero tenerla. Tampoco nos hemos amistado, ya no somos amigas, hemos hablado, pero hemos dejado las cosas ahí, se acabó. Ya no somos amigas. La promesa de llevarla a Ibiza se canceló, porque hubo una traición de parte de ella”, señaló Paula.

Jossmery Toledo sobre Paula Manzanal: “Me escribió para pedirme perdón”

Jossmery Toledo se enlazó nuevamente con ‘Amor y Fuego’ para hablar de las declaraciones de Paula Manzanal, quien la acusó de ser ella quien busca hombres de plata.

Cabe decir que, todo el conflicto inició cuando Paula Manzanal tuvo desatinados comentarios contra Jossmery Toledo al punto de ‘minimizarla’. La expolicía alegó que está cansada que Paula siempre la humille en público.

Partiendo desde ese contexto, ambas figuras del espectáculo entraron a un ambiente de pelea y se dijeron de todo.

“¿Es verdad que Paula Manzanal te escribió pidiéndote perdón”, le preguntó Rodrigo González.

Al respecto, Jossmery aseguró que sí. “Me acaba de escribir hace un ratito, hemos estado conversando. Lo único que quería es que me pida disculpas, reconozca el error de cómo se expresó. Yo soy de las personas que no se hace problema mientras acepten su culpa”, contestó.