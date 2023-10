¿Choteada? Poder Judicial rechaza medidas de protección para Jossmery Toledo

La Corte Superior de Justicia de Lima Este recomendó a Jossmery Toledo y Paolo Hurtado que prioricen el respeto para poder tener una buena comunicación y lograr llegar a un acuerdo.

Como se sabe, Jossmery Toledo denunció a Paolo Hurtado por todos los adjetivos calificativos que usó contra ella.

Todo esto tras contar su verdad de la infidelidad que ambos cometieron.

Choteada

Las medidas de protección que Jossmery Toledo pidió tras denunciar por violencia psicológica a Paolo Hurtado fueron rechazadas.

Fue la La Corte Superior de Justicia de Lima Este que decidió recharle esta solicitud a la ex policía tras el escándalo que protagonizó.

Al revelar pruebas de el comportamiento de Paolo Hurtado cuando mantenían una relación clandestina.

Es por ello que la resolución publicada por el Poder Judicial le recomendó a ambos implicados que puedan conversar sin tener que llegar a las faltas de respeto.

Además, recomiendan que tanto Jossmery Toledo como Paolo Hurtado reciban terapia psicológica por la relación tóxica que ambos crearon.

Como se recuerda, Toledo contó en su denuncia que el futbolista la insultó cuando ella se encontraba en su casa conversando con su exenamorado vía WhatsApp.

“En circunstancias que se encontraba en su domicilio conversando con su exenamorado mediante WhatsApp, es ahí cuando Paolo Hurtado la empezó a insultar.

Incluso se especifica las palabras que habría usado el jugador del Cienciano.

«Con palabras soeces como ‘perra, no vales nada, nadie te toma en serio, otras son mejores que tú, eres lo peor que me ha pasado, estás enferma’”, se lee en la acusación que Jossmery Toledo presentó.

Jossmery denunciada por Rosa Fuentes y Paolo

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado no se quedan de brazos cruzados tras las recientes declaraciones de Jossmery Toledo.

Por lo que decidieron iniciar una demanda en su contra.

Magaly Medina en su programa de espectáculos de la noche del jueves 26 de octubre leyó el documento de la denuncia que le interpuso la expareja a la ex policía.

“Juzgado de Familia contra el grupo de la violencia contra la mujer formuló denuncia por violencia familiar, la parte denunciada es Jossmery Enith Toledo Coronel. Materia; violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La víctima es Rosa fuentes y la otra víctima es Paolo Hurtado”, dijo.

Es así que Magaly Medina no fue ajena a esta situación y aseveró que Rosa Fuentes es la que debería tomar acciones.

“Acá la única que puede denunciar a los dos es Rosa Fuentes. No sé por qué Paolo Hurtado firma esta denuncia con Rosa fuentes… todo esto lo inició Paolo Hurtado, desde el momento que un hombre no le puede decir no a una tentación, se tiene que hacer responsable de todos los actos que deriven de su infidelidad”, dijo.