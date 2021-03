Policía anuncia incautación exitosa de droga, pero eran caramelos de fresa

Compartir Facebook

Tremendo error. La Policía de Paris está en el ojo de la tormenta, ya que pasó de ser alabada inmensamente a burla en redes sociales, debido a un “tremendo golpe” que había dado a las mafias de drogas.

La Prefectura de la Policía anunció que realizaron una incautación exitosa de droga en un local, pues se estimaba que al menos 1 millón de euros se requisó en bienes. Esto sería un hito histórico en el país, que busca terminar con este crimen organizado.

“Investigaciones exitosas de la Policía de la Prefectura de Paris que ha frenado un taller de envasado de estupefacientes (MDMA, éxtasis) que suministraba a fiestas clandestinas. Un millón de bienes incautados”, se lee en tuit compartido.

#BelleAffaire | Investigations fructueuses des👮de la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines.

👉1 million d'€ de marchandise saisie

👉200 faits de recel de téléphone

➡️2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ — Préfecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021

Rápidamente, los usuarios alabaron la labor de las autoridades y alentaron a que continúen por ese camino, pues las drogas son uno de los problemas a erradicar en el mundo. Lastimosamente, todo cambio cuando el informe toxicológico realizado a la “droga” fue publicado.

Según medios locales, la gran hazaña de la Policía era una mentira, ya que el informe determinaba que la sustancia se trataba de caramelos de fresa triturados. Es decir, el polvo y pastillas rosados tenían químicos para hacer dulces, no para realizar MDMA o éxtasis.

No obstante, la Prefectura de Paris precisó que, si bien no incautaron droga, la operación no fue en vano, pues se logró recuperar celulares robados y una máquina especializada en fabricación de píldoras.

Después de ser inspeccionado, al interior del local no se encontró drogas, pero fue clausurado.

