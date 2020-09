Policía arresta y echa gas pimienta a ‘faltoso’ sin mascarilla

Compartir Facebook

En medio de la pandemia de coronavirus, las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la enfermedad resultan fundamentales en cualquier parte del mundo, es por ello que en Inglaterra, un policía estuvo obligado a arrestar y echar gas pimienta a un hombre dentro de un tren debido a que se negó a usar mascarilla.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Liverpool, cuando un agente policial se acercó a un hombre en medio de un tren en marcha para pedirle que por favor se colocara una mascarilla, sin embargo, en su lugar recibió negativas.

El pasajero respondió que, debido a una condición médica, estaba impedido de usar este elemento de bioseguridad. Al escuchar esta versión, el policía optó por pedirle que baje de la unidad, pero el hombre se resistió en todo momento.

“La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme”, argumentó.

Con tal de prevalecer su autoridad, el policía procede a jalar al hombre para que este salga, generándose el caos en medio del transporte. Para intentar controlarlo, el agente le muestra el gas pimienta, pero el hombre solo atina a esconder su rostro.

SUJETO FALTOSO

“Ya te dije que no tengo que usar una (mascarilla). ¡Ahora vete a la mierda!”, gritó el detenido.

Una vez que el oficial logra esposar una de sus muñecas correctamente y ante la serie de improperios del pasajero, el policía logra disparar el gas.

El hecho generó controversia en el país. Algunos se mostraron a favor del policía y otros a favor del hombre. Sin embargo, lo cierto es que la multa por no llevar tapaboca asciende a 100 libras esterlinas.

