Policía atrapa ‘Los Caballos de Troya’

Agentes de la División de Antisecuestros de la DIRINCRI capturaron a cuatro sujetos que pedían 2 mil soles al dueño de una distribuidora de gas en Comas, a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Siembran terror

Se trata de ‘Los Caballos de Troya’, que desde hace meses sembrarían terror en los propietarios de varios locales del Lima Norte.

‘O pagas o te mueres’. Con este mensaje los extorsionadores empezaron con sus amenazas al empresario J.M.S. para pedirle 500 soles ‘como inscripción’ y 300 soles al mes para no matarlo, ni acabar con los suyos.

Tras las denuncias del agraviado, detectives al mando del coronel Franco Moreno, emprenden labores de inteligencia y seguimiento para capturar a Brayan Enrique Campos Llerena (26) que llegó hasta la cuadra 1 de la avenida San Felipe para recibir los dos mil soles de extorsión a la víctima.

Detenidos

La siguiente captura se da en la primera zona de Collique, donde Edwin Becerra Rivasplata (26), que según las investigaciones sería el cabecilla y autor de las llamadas extorsivas a los comerciantes.

A pocas cuadras, es detenido Juan Silva Quispe (26) que esperaba a los miembros de la banda en el carro Nissan de placa AMR-459 para huir tras la entrega del dinero.

En hostal

El último en ser capturado fue Erick Silva, hermano de Juan, dentro del cuarto 204 del hostal Piscis ubicado en las Begonias. “Tuve miedo y me escondí acá. No sé nada”, dijo el sujeto que minutos antes de ser ubicado, amenazó a su hermano Juan con no delatarlo si era detenido.

El dato

‘Los Caballos de Troya’, se cercioraban de actuar de manera escalonada a sus víctimas, para no ser detenidos juntos. Esta vez los cálculos les fallaron para terminar tras las rejas.

