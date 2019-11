Policía atropelló a Wendy Sulca

A través de su cuenta de Facebook, Wendy Sulca, denunció públicamente que el policía identificado como Rodolfo Zúñiga la atropelló con su moto de placa EP4613, el pasado 25 de junio. Según reveló la cantante, este no está cumpliendo el acuerdo relacionado a los gastos de las terapias a los cuales ella se ha sometido en este tiempo.

“Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento, pues no ha depositado la segunda mitad ni ha querido asumir los gastos de terapias adicionales dado que la terapia inicial que se había prescrito no me ayudó a recuperarme”, escribió Wendy en su cuenta oficial.

La intérprete de ‘Eso ya fue’, aseguró que el efectivo la ha bloqueado del whatsapp e indicó que debido a este accidente tuvo que cancelar algunos proyectos artísticos.

