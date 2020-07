Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Valientes. Un médico y un policía de 80 años contrajeron el coronavirus en Lambayeque, pero tras su lucha pudieron vencer al virus y ya fueron dados de alta.

Una buena noticia en medio de la crisis llegó. En Lambayeque dos valiosos pacientes recuperaron su salud. Se trata de un policía de 80 años de iniciales G.V.P, quien se encuentra en retiro de la antigua Guardia Civil. El hombre estuvo internado, por 30 días, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

La hija del retirado policía agradeció a los médicos que se encargaron de los cuidados de su padre y mostró su felicidad por volver a casa con su progenitor. “Estoy muy feliz, porque mi padre al fin puede regresar a casa. He visto su lucha constante por vivir y también el esfuerzo de médicos y enfermeras, que han sido clave para su recuperación. Muchas gracias a todos por su apoyo de manera presencial y por teléfono informándonos como evolucionaba. Dios los bendiga”, expresó.

Puedes leer: ¡Emotivo! Pareja de abuelitos separados por el coronavirus se reencuentra

Pero, el no fue el único que logró librar esta batalla, el médico internista Dante Guerrero Carillo también cayó frente al coronavirus, aunque se encontró en la primera línea de batalla. Aunque no supo cómo es que contrajo el virus, se encuentra feliz por su recuperación. “No sé en qué momento me contagié, solo que tengo las fuerzas para recuperarme y volver al servicio de mis pacientes. Si bien, tengo todavía fatiga, sé que con el paso de los días mi recuperación será al 100%”, contó el médico.

Según el reporte de la Red Asistencial Lambayeque de EsSalud, hasta el momento son 1244 pacientes los que lograron recuperarse del coronavirus y ya se encuentran de nuevo en casa.

También lee: ¡Una guerrera! Bebé de nueve meses le gana la batalla al coronavirus y es dada de alta