Policía en servicio golpeó brutalmente a su pareja hasta romperle la nariz

Un policía en servicio agredió a su pareja hasta el punto de romperle la nariz, los golpes fueron captados en un video difundido en las redes sociales. El hecho se registró en Santa Anita.

El agresor es identificado como el suboficial de 3ra PNP Yordan Torres Rojas. Al parecer el hecho ocurrió luego de una discusión por celos. Cuando el agente estaba de servicio en un patrullero y vio a su novia conversando con un hombre, este se enfureció y fue contra ella.

En el video se puede observar cómo las personas se acercan en defensa de la mujer y tratan de controlar al efectivo, mientras que los vecinos piden ayuda, ya que la joven se encontraba sangrando.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir, como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie…’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, contó la mujer agredida.

El Ministerio del Interior aseguró que hoy definirán una drástica sanción para el agresor: “Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer”, señaló el Ministerio a través de su cuenta de Twitter.