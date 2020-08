Compartir Facebook

Un admirable gesto fue el que tuvo la policía con este anciano. Se trata de un caso que sucedió en Italia, cuando un hombre, atascado por las deudas y las cuentas, no puso más y terminó sin comer por al menos 5 días debido a la falta de dinero.

En medio de esta difícil situación, el hombre desesperado, decidió hacer un llamado a la policía y así lograr que ellos le puedan brindar un poco de ayuda para, al menos, poder comer ese día.

El hombre llamó al cuartel general de la policía de Agrigento, en Italia y, en su desesperación dijo: ‘Ayúdenme, me quedé sin dinero y no he comido en cinco días’. El anciano contó que tenía que pagar alquiler y facturas, por lo que el dinero no le había sido suficiente.

Las lágrimas de hombre mayor fueron las que conmovieron a los agentes del orden, quienes de inmediato decidieron partir rumbo al hogar de este pobre hombre para brindarle la ayuda necesaria a casa.

Es así que, en una patrulla, los policías salieron en búsqueda del anciano, pero en medio del camino decidieron pasar a hacer algunas compras para darle al hombre el alimento que necesitaba y deje de encontrarse sin llevar al menos un pan a la boca.

Luego de llegar a la casa del hombre y entregarle todo lo que tenían para que pueda estar unos días sin preocuparse por el alimento, el anciano les contó todos los problemas económicos que tiene y las razones por las que recurrió a este desesperado llamado.

Antes de irse, los agentes llamaron a servicios sociales para hacer el reporte y pedir el cuidado necesario para un adulto mayor como este abuelito.

