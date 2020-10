Policía es acusado de pasarse la luz roja y ser ‘tapado’ por su comisaría

Compartir Facebook

Grave acusación. Un agente de la Policía es denunciado por haberse pasado la luz roja y chocar contra otro conductor, quien señala que su comisaría no está dando las facilidades para que continúe la investigación.

El accidente se dio en el cruce de la avenida Colonial e Hipólito Unanue. En las cámaras de seguridad, se puede ver que el auto del policía se pasa la luz roja e impacta con el ciudadano, dañándole la parte izquierda del carro.

La persona agraviada, Fabricio Delgado, se bajó del automóvil para grabar el hecho. Grande fue su sorpresa cuando se percató que el otro conductor se trataba del suboficial de tercera, José Alexis Meza Gutiérrez, quien se encontraba con uniforme. Además, el policía quiso pedirle sus papeles como si estuviera trabajando.

Según algunos transeúntes, el efectivo policial fue quien se pasó la luz roja por ir a excesiva velocidad. Ambos fueron a pasar el dosaje etílico en la comisaria Ciudad del Pescador, lugar de trabajo de Meza Gutiérrez. Cuando Fabricio Delgado pidió los resultados del examen, le negaron el acceso.

Fabricio Delgado señala que, en su lugar de trabajo de Meza Gutiérrez, intentaron cambiar la manifestación del hecho, por lo que se negó a firmar. Su denuncia también es que no es posible que su comisaría quiera ser ‘juez y parte’.

“Hemos ido al dosaje etilico, pero no se me ha entregado las pruebas. He pasado peritaje en la misma comisaria, dejé todos los documentos. Observé también que el policía se fue en su auto y no contaba con placa de circulación”, indicó el denunciante.

