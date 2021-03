Policía vendió su carro para comprarle oxígeno a su padre

Compartir Facebook

Miles de personas continúan moviendo cielo y tierra para tratar de costear los gastos de sus familiares que están infectados con la COVID-19, pues deben comprar oxígeno para que sigan luchando contra la enfermedad.

El policía de 21 años, Kevin Salgado Tasso, se trasladó desde Chimbote hacia Lima cuando se enteró que sus padres estaban contagiados con coronavirus. Para obtener dinero, puso a la venta su carro y logró estabilizar a su madre.

Sin embargo, su papá Estoni Segundo Salgado Gonzáles de 65 años sigue enfrentando a la COVID-19, pero necesita urgente una cama UCI dentro del Hospital Rebagliati, pues está saturando bajo. El agente se encuentra a los exteriores del nosocomio esperando novedades sobre sus padres.

“Mi papá me dijo: Hijo, no me dejes morir. No voy a permitir que mi padre muera mientras yo siga vivo. No me voy a mover de acá hasta que mi padre salga de pie porque les prometí a mi mamá y mi hermana que voy a regresar a casa con mis padres. Solo les pido una cama UCI para mi padre”, mencionó el efectivo policial entre lágrimas.

Asimismo, el agente indicó que ya perdió la cuenta de cuánto dinero ha gastado para que sus padres continúen enfrentando la enfermedad.

“Solo quiero que le den una oportunidad de vivir a mi papá. Por favor, es lo único que pido, soy policía y estoy en primera línea”, señaló.

