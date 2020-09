Compartir Facebook

Hoy, miembros de la Policía Nacional del Perú que lograron recuperarse del COVID-19 acudieron a las instalaciones del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati ubicado en el distrito de Jesús María para donar plasma que serviría para contribuir con la pronta recuperación de pacientes con coronavirus.

Esta visita forma parte de las labores de la PNP para ayudar a los ciudadanos que padecen de COVID-19 a superar su batalla.

Hasta la fecha, de acuerdo a información emitida por la institución, un total de 27.408 policías han contraído el virus, mientras que más de 21 mil agentes ya se recuperaron en su totalidad. Sin embargo, 455 valerosos efectivos perdieron la batalla contra la COVID-19.

El uso del plasma de pacientes recuperados como posible tratamiento para el coronavirus todavía continúa en investigación médica.

No obstante, desde el 14 de julio se registró el primer “super donante” de este recurso, el cual formó parte del ensayo clínico Perú con Plasma impulsado por el Instituto Nacional de Salud del Niño.

Tras ser evaluados por personal sanitario, efectivos policiales que superaron el #COVID_19, donaron plasma con la finalidad de contribuir en una investigación médica para ayudar a las personas que padecen el coronavirus en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en #JesúsMaría pic.twitter.com/mGTwEUMoXT — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 21, 2020

Tratamiento con plasma

El tratamiento con plasma convaleciente también se viene probando en otros países con resultados prometedores, por lo que es importante que los investigadores evalúen la efectividad en personas enfermas con COVID-19 en el Perú.

Es importante recalcar que si quieres ser parte de esta campaña los requisitos son tener entre 30 y 60 años, haber sido diagnosticado de COVID-19 con una prueba molecular, haber sido por hospitalizado por COVID-19, haber recibido el alta hace menos de 28 días, no haber recibido transfusiones de sangre en el pasado, no haberse realizado tatuajes en el último año y no tomar antiepilépticos.

