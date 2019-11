Poly Ávila: “la actuación me salvó”

Por: Verónica Rondón / Fotos: Miguel Paredes

Estuvo cinco años en programas reality y luego de haber sido –según su testimonio- drogada a en la llamada ‘Fiesta del terror’, hoy la argentina Poly Ávila se reinventa. Dice que la actuación fue su cura para superar la presión mediática que vivió y en el pasado quedaron las pasarelas y las sexys fotos de calendarios.

-Te vemos alejada de los programas reality ¿Cómo así tomaste la decisión de incursionar en la actuación?

Era algo que ya lo tenía en la cabeza y en mi último año de ‘Combate’ ya me di cuenta que ya no me llenaba ir al programa.

-¿Ya no haces pasarelas en discotecas?

No, ya no, pero no tengo nada en contra de la gente que lo hace. Estoy en una etapa personal en la que no solamente me pasa con el tema de ya no exponer mi cuerpo, estoy nutriéndome más el alma, estudiando lo que me gusta que es la actuación.

-¿Y existen propuestas para la actuación?

Ahorita me llegó una oferta de una productora que quiere grabar algunas cosas conmigo para el verano, así que vamos a ver qué pasa. Fue un año muy duro para mí, he recibido mucho apoyo y amor incondicional. Hay un movimiento muy fuerte en Argentina con respecto a las denuncias sobre todo por acoso a las mujeres, pero en el Perú falta muchísimo. Hay mucha mentalidad machista.

-¿Te molesta que te digan la ‘ex chica reality’?

No, es parte de mi pasado pero si me gustaría que vayan a verme a mis presentaciones y vean que me estoy sacando el ancho estudiando. Yo digo que soy una artista en formación, no me puedo llamar actriz todavía, tengo un camino muy largo.

-¿Llevaste terapia con el psicólogo por lo que suscitó en Asia?

Si claro. Yo voy dos veces a la semana al psicólogo y somos normales como cualquier persona. Al principio llevé psicólogo porque el proceso de la denuncia te brinda un psicólogo, después empecé terapia por mi parte y recién ahorita estoy sanando todo eso, recién puedo hablar tranquila del tema. Hice lo que tenía que hacer, si termina bien o mal, con justicia o sin justicia no depende de mí, yo ya hice lo que está en mi alcance.

-¿Sientes que la actuación fue tu cura tras haber sido drogada en Asia?

Sí. Para mi entrar a los talleres de actuación e impro me salvó de un momento anímicamente muy malo por el que estaba pasando. Fue mi cable a tierra y conocí a mucha gente.

-¿A raíz de ese suceso te cuidas más al salir a fiestas?

No evito salir a fiestas, pero esto me ayudó para darme cuenta que tengo amigas increíbles, que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, de que mi vida es mi vida, me siento más madura y hoy decido cuidar más mi privacidad.

-¿A los jóvenes que te siguen que les aconsejarías?

Es muy triste que nosotras como mujeres tengamos que recomendarle a las mujeres que se cuiden. Todos tenemos derecho a divertirnos de la manera que queremos, pero siempre bajo nuestro consentimiento.