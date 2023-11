«Por acumulación de amarillas» Luis Advíncula quedó desconvocado del próximo Perú vs. Venezuela

El lateral derecho nacional, Luis Advíncula, quedó desconvocado del próximo partido de la selección peruana ante Venezuela. Ante ello, muchos usuarios festejaron este hecho, pues aseguran que el futbolista ya no tiene el mismo rendimiento. En tal sentido, debido a la acumulación de amarillas ya no podrá jugar en el siguiente encuentro de la bicolor. Recordemos que hasta la fecha no hemos ganado ningún encuentro y nos posicionamos como últimos en la tabla de las Eliminatorias 2026. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luis Advíncula no jugará el partido ante Venezuela

Recordemos que Luis Advíncula era uno de los jugadores de la selección peruana que se encontraba en capilla por tener amonestaciones durante la Eliminatorias. Ante ello, se presume que Juan Reynoso no lo tomó en cuenta durante las primeras fechas por esta razón. Sin embargo, no resultó como se tenía pensado, pues ahora el jugador ha obtenido una nueva amarilla, lo cual le impide jugar el siguiente partido ante Venezuela.

En tal sentido, la noticia fue confirmada por la Federación Peruana de Fútbol en sus redes sociales donde anuncian que Luis Advíncula no estará en el choque ante Venezuela. “La Federación Peruana de Fútbol informa que el jugador Luis Advíncula queda desafectado del próximo encuentro frente a Venezuela, por acumulación de tarjetas amarillas”, fue el mensaje dejado en las principales redes sociales y plataformas digitales del combinado blanquirrojo.

Piden renuncia de Juan Reynoso

Las malas noticias siguen, pues además de que Luis Advíncula no jugará en el próximo encuentro de la selección peruana, muchos hinchas han expresado su enojo contra Juan Reynoso. Tras la derrota de la selección peruana ante Bolivia en La Paz, muchos fanáticos se han mostrado sumamente molestos con los resultados del equipo. En ese sentido, culpan a las malas decisiones que ha tomado el director técnico Juan Reynoso, quien hasta el momento no ha logrado sumar una victoria para el cuadro bicolor.

Por tal motivo, la fanaticada que estaba presente en el estadio empezó a gritarle a Juan Reynoso expresándole el descontento y rechazo con el desempeño de la selección visto hasta la fecha. «Lárgate conch*. Fuera mierd*. Vaya mierd* Lárgate, fuera, fuera, fuera», expresaban las barras peruanas tras la derrota de Perú ante Bolivia.