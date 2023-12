¿Por Alejandra Baigorria? Onelia Molina deja misterioso mensaje ¿y confirma que se va de Esto es Guerra?

¿No va más? Onelia Molina viene dando que hablar en los últimos días. Luego de mostrarse muy cercana a Guty Carrera hace unos días en un local de Arequipa, esta vez, la modelo remeció las redes con una publicación sobre Esto es Guerra. La guerrera dedicó un extenso post al reality de competencia, el cual tuvo “sabor a despedida” y agradeció a todos sus compañeros por la oportunidad que le dieron durante este 2023.

¿Onelia Molina se va de Esto es Guerra?

Una de las nuevas competidoras en Esto es Guerra durante el 2023 fue Onelia Molina. Junto a Makarena, Flor Ortolá, entre otras, llegaron al reality dispuestas a dar el todo por el todo, sin embargo, solo la arequipeña llegó a instancias finales.

A lo largo de la competencia, Onelia Molina fue de menos a más y demostró toda su destreza en los diferentes juegos de Esto es Guerra. Su enfrentamiento directo fue Alejandra Baigorria, con quien en más de una ocasión tuvo “encontronazos”, pero, pese a ser nueva, no se amilanó.

Por ello, cuando todos pensaban que podrían seguir viendo ese enfrentamiento el 2024, la modelo arequipeña sorprendió en redes sociales. Agradeciendo a todos sus compañeros, Onelia escribió un post con “sabor a despedida” y se rumorea que no seguiría en EEG el próximo aó.

“Gracias por este año lleno de grandes e increíbles experiencias guerreros. Fue un año espectacular para mí, de aprendizaje, nuevas experiencias y triunfos. Personas hermosas llegaron a mi vida y me siento tan feliz de haber compartido y vivido todo esto. Me sentí realmente querida por tantas personas que solo me queda agradecer. Gracias a cada uno de mis compañeros por darme la mano siempre para salir adelante. Gracias por tanto”, posteó en sus redes.

¿Quién es la guerrera?

A finales del año pasado, Esto es Guerra realizó un casting masivo a nivel nacional. De aquella etapa, quedaron algunos competidores como lo es Flor Ortolá, Chevy, Raúl Carpena, Piero Arenas y Onelia Molina.

Onelio Molina es una modelo arequipeña y también odontóloga. Además, recientemente abrió su clínica dental, sin embargo, no ha estado salvada de las polémicas propias del reality de Pachacamac.

“One” se vio involucrada con Facundo Gonzáles y Mario Irivarren al mismo tiempo, pero, con el pasar del tiempo, prefirió al popular “Calavera Coqueta”. Asimismo, su rivalidad en Esto es Guerra es con Alejandra Baigorria, con quien ha protagonizado serias peleas que incluso derivaron en suspensión para la “Patrona”.

Una lesión en el dedo la dejó fuera de la final de Esto es Guerra y al parecer, también la dejaría fuera del reality el 2024. ¿Se corrió de Alejandra Baigorria?