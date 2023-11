¿Por el amor de Raúl Carpena? Ducelia Echevarría revela el origen de su enemistad con Peter Fajardo

¡Esto es guerra de amor! Ducelia Echevarría está en el ojo público tras el lamentable episodio que le tocó vivir con Peter Fajardo en una fiesta. Tras esto, la ahora conductora de “Préndete” se sentó en el set de Magaly Medina y reveló el origen de su enemistad con el productor de Esto es Guerra y todo apuntaría al nombre de su expareja, Raúl Carpena.

¿Ducelia Echevarría y Peter Fajardo enfrentados por Raúl Carpena?

Ducelia Echevarría se sentó en el set de Magaly Medina y reveló más de un secreto de Esto es Guerra. Tras la pelea que tuvo con Peter Fajardo y parte de la producción del reality, la popular “Du” no escatimó en detalles y se despachó con todo.

El principal cuestionamiento fue cómo surgió la enemistad con Peter Fajardo. Magaly Medina recordó que en su momento se vinculó al productor con Raúl Carpena, expareja de Ducelia, por lo cual, la “Urraca” no perdió el tiempo en preguntar al respecto.

“¿No estuvo con un novio tuyo?”, pregunta la ‘Urraca’. Ducelia Echevarría se ríe y afirma: “Eso no lo digo yo, lo dicen mis compañeros alrededor. Cuando decido terminar con el joven, con el chico Raúl (Carpena), me entero. Me llaman y me dicen ‘Ducelia, ¿cómo no te diste cuenta de toda la situación con el productor?’, y yo la verdad que yo no soy espía”.

La versión de Ducelia Echevarría no convenció a Magaly, quien le refutó su respuesta. “La verdad que no, te soy sincera, pero sí había escuchado cosas y yo le pregunté y me dijo que no”, dijo ella y afirmó: “Es algo que a mí no me consta porque yo no he visto pruebas”, indicó Ducelia Echevarría.

¿Su secreto mejor guardado?

Lo dicho por Ducelia Echevarría se apoya en el ampay que realizó “Amor y Fuego” hace varios meses. En las imágenes mostradas por el programa de espectáculos, se ve a Raúl Carpena muy cariñoso con Peter Fajardo pasando la noche en una discoteca.

Además, hace algunos meses, a manera de broma, Piero Arenas, mejor amigo de Raúl, “expuso” un secreto del chiclayano.

Piero Arenas fue el encargado de dar pistas a sus compañeros y tras pasar por Patricio Parodi, Flor Ortolá, Said Palao y Melissa Loza, le tocó el turno a Facundo González. La palabra por adivinar era “clóset”, por lo que Piero no dudó en exponer, lo que sería, un secreto de su mejor amigo, Raúl Carpena.

“Raúl tiene que salir del …», indicó Piero en un inicio a lo que Facundo respondió: “closet”, generando la risa de todos en el set. Johanna San Miguel no dudó en gritarle “estafador”, ya que días atrás, Raúl la estaba “afanando”. El novel guerrero no atinó a responder lo dicho por su mejor amigo y continuó con la competencia, pero como dice el dicho «de broma en broma, la verdad se asoma».

