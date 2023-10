«Por ella me fui al caraj#»: Sergio George culpa a Magaly Medina por su repentina salida del Perú

¡Escándalo en el mundo de la farándula! Sergio George, reconocido productor musical y ganador del Grammy, habló con «Magaly TV La Firme» y dejó a todos boquiabiertos con sus explosivas declaraciones sobre su salida de Perú.

¡No se quedó callado ni un poquito! El músico contó todo sobre por qué se fue de Perú y le echó la culpa a la popular Magaly Medina. ¡Vaya, vaya!

¿Qué dijo Sergio George?

Desde Miami y sin pelos en la lengua, Sergio George sacó a relucir su verdad. ¡Y el show que se armó! Sergio George afirmó que el famoso programa de Magaly fue lo que lo hizo decir: «¡Adiós Perú!».

«Yo voy a darle con palo a Magaly, la verdad que por ella me fui al caraj#, por su show de mier#4. Hablando del’contrato abusivo y todo lo demás’. Eso fue lo que me sacó del país, me tiró una patada en el cul#», dijo Sergio.

Según el productor, las críticas y acusaciones de Magaly Medina fueron fueron una de las razones por las que se fue del país. La cosa se puso fea después de una entrevista con el cantante Farik Grippa en «Magaly TV La Firme», y ahí se armó el lío. Y el resultado: Sergio George buscando nuevos horizontes en el extranjero.

Pero ojo, Magaly Medina no se dejó amilanar por nada. Dijo que no está ahí para hacer amigos, y que va a seguir expresando sus críticas, ¡sin importar quién sea! Nos avisó a todos que en este mundo del espectáculo, uno tiene que aguantar las críticas como vengan.

«No estoy acá para rendirle tributo a nadie, ni a un extranjero, ni a un peruano. Acá el que se mete a este negocio el show business, la carne sale con hueso, así que te aguantas. No estoy acá para hacer amigos», advirtió Medina.

Planes de volver a Perú, ¿y Farik Grippa?

Sergio George, aunque le echó la culpa a Magaly, no cierra la puerta a volver a Perú. Además, reconoce que Yahaira Plasencia es una cantante que la rompe y que valora su éxito en la música. ¡Así que quién sabe si lo veremos de vuelta por aquí!

Como se recuerda, Farik Grippa, lo acusó de no cumplir con su contrato laboral que decía que iban a lanzar su carrera de manera internacional. Además, indicó que la disquera Chim Pum Music le pedía un porcentaje de las ganancias de sus presentaciones cuando no lo apoyaban para sacar nuevas canciones.

Pero hay más en esta historia. Farik Grippa está pasando por tiempos difíciles. Aunque tuvieron desacuerdos, ahora espera que todo se resuelva. El cantante quiere que su situación con Sergio George mejore para volver a trabajar cantando en los escenarios, tanto en Perú como en otros lugares.

Para resumir, Sergio George ha sacado a la luz los secretos de su partida de Perú y ha puesto a Magaly Medina en el ojo del huracán. El productor no descarta regresar y seguir haciendo música con los peruanos. ¡La farándula sigue siendo un terreno movedizo! ¡Estén atentos a más noticias emocionantes del mundo del espectáculo!