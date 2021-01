Por fin cae maldito asesino de abogada

Compartir Facebook

A casi dos meses del asesinato en Huacho de la abogada Maribel Barrera Loja, el principal sospechoso y quien fue su expareja, Cristóbal Minaya Araujo, fue capturado en Los Olivos, cuando ya rehacía su vida con otra mujer. El sujeto dijo ser mecánico y hasta ahora niega haber tenido algún vínculo amoroso con la víctima.

El crimen de la mujer conmocionó a todo Huacho por las circunstancias, pues dos horas después de su muerte, recién la Corte Superior de Justicia de Huara le otorgó el resguardo policial que ella tanto pidió durante semanas.

Tras lo ocurrido, personal de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI, recogió testimonios y evidencias, la que los llevaron la tarde del miércoles hasta el cruce de los jirones Barcelona y Santander, en la urbanización Pro, en Los Olivos. En este lugar, caminaba de la mano y campante, Cristóbal Minaya junto a su nueva pareja, la que se mostró sorprendida con la intervención por homicidio del sujeto.

El pasado 20 de noviembre Minaya buscó a la abogada en su oficina para dispararle a sangre fría. En un primer momento se pensó que se trataba de un caso de sicarios por los casos que llevaba la mujer, pero los testigos reconocieron al sujeto.

NIEGA RELACIÓN

Durante el interrogatorio preliminar en la DIRINCRI, Minaya Araujo negó haber tenido una relación amorosa. “Soy mecánico, ella no fue mi pareja. Yo trabajaba como seguridad de la señora. Me debía un dinero, lamentablemente no me quería pagar, yo tenía conflicto con ella. Llegó el momento en que mi amigo llegó a reclamarle, yo aproveché el arma que tenía en su auto, la saqué, me cegué y disparé”, expresó el sujeto, que además dijo sentirse arrepentido por lo ocurrido. Minaya permanece en la Dirincri

el dato

En mayo del 2001, Cristóbal Minaya fue detenido y llevado al penal de Huacho, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. Tras conseguir su libertad, el sujeto no habría cortado sus vínculos con el mundo del hampa. Años después conocería a la abogada Maribel Barrera.

