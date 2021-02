¡Por fin vuelve fútbol peruano! Liga 1 comenzará el viernes 12 de marzo

Compartir Facebook

Ayer se realizó el sorteo de la Fase 1 de la Liga 1, que comenzará a jugarse desde el viernes 12 de marzo en Lima. Sporting Cristal y Universitario, campeón y subcampeón respectivamente de la temporada pasada, serán las cabezas de cada grupo.

La ‘U’ lidera el Grupo A y su estreno será ante Melgar de Arequipa. Por su parte, el conjunto rimense debutará en esta edición midiéndose a Binacional.

Cada grupo tendrá nueve equipos, pero habrá una novedad en este nuevo formato de la Liga 1, está la implementación de un partido entre dos equipos cuya rivalidad es importante o por región, la misma que se dará cuando ambos tengan “fecha libre” en sus respectivas series, tal y como ocurrirá entre Universitario y Sporting Cristal en la jornada 5, lo que nos permitirá apreciar un partido entre los dos.

Además, según explicó la Federación Peruana de Fútbol, las primeras jornadas se jugarán los días viernes, sábado y lunes. También se detalló que no se disputará el certamen durante las fechas FIFA y tampoco en la Copa América.

Hasta el momento, tampoco se ha hecho oficial las sedes donde se jugará, al menos la primera mitad del torneo. Aunque todo hace indicar que se volverá en su totalidad en Lima, dada la segunda ola del Covid-19 que atraviesa nuestro país.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA

La programación de la primera fecha se jugará los días 12, 13 y 14 de marzo y estos son los partidos: Grupo A: Mannucci vs. Cantolao, Ayacucho FC vs. San Martín, Cienciano vs. UTC, Universitario vs. Melgar y Alianza Atlético vs. Carlos Stein. Grupo B: Sport Boys vs. César Valllejo, Municipal vs. Sport Huancayo, Alianza Universidad vs. Cusco FC, Binacional vs. Sporting Cristal y Alianza Atlético vs. Carlos Stein.

ESTOS SON LOS GRUPOS DE LA PRIMERA FASE GRUPO A:

Universitario, Cantolao, San Martín, Cienciano, Melgar, Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci, Ayacucho FC, UTC. GRUPO B: Sporting Cristal, Sport Boys, Municipal, Cusco FC, Binacional, Carlos Stein, César Vallejo, Sport Huancayo, Alianza Universidad.