¿Por qué Cassandra Sánchez se cambió de apellido y qué relación tiene con Renzo Schuller?

Cassandra Sánchez se encuentra en su mejor momento no solo porque se casó con Deyvis Orosco sino también porque ahora se desempeña como profesora de modelo, sin embargo, poco se sabe del motivo por el que decidió cambiarse de apellido paterno.

Como se sabe el actual apellido de la hija de Jessica es Sánchez De La Madrid, siendo el apellido de la pareja de su madre y quien fue su imagen paterna durante toda su niñez, pero que pasó en la vida de la empresaria para tomar esta radical decisión.

Gran polémica

Cassandra Sánchez De La Madrid se cambió el apellido a sus 18 años y esto se dio porque el esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez de Lamadrid fue quien estuvo para Cassandra en su niñez, adolescencia, adultez y hasta el día de hoy le sigue demostrando el amor que le tiene pese a no compartir la misma sangre.

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando, que es mi papá, y Jessica, que es mi mamá. Han sido los dos una plataforma en la cual me puedo parar tranquila. Se han encargado de generar un espacio seguro en el que podamos estar, en un núcleo familiar muy sólido, y no solamente yo, sino mis hermanos”, declaró.

El verdadero padre biológico de Cassandra es Carlos Morales Andrade, sin embargo, a temprana edad perdió comunicación con su progenitor.

Sin embargo, lo que generó polémica es que Cassandra comparte un vínculo con la esposa de Renzo Schueller, ya que ambas son hijas de Carlos Morales, pero nunca lograron tener una buena relación.

Y es que en el 2015 se desató la polémica de la relación que compartieron Carlos y Jessica, siendo la hija y esposa de Renzo, Alexandra Morales, quien tuvo duros calificativos para la experta en belleza.

Mira también: “Aún soy joven, tengo 35 años”, Rosa Fuentes no descarta volver a enamorarse

“Carlos Morales es mi papá y su único error fue meterse con alguien como lo es esa mujer, que de señora y de clase no tiene nada, y nunca la tendrá. Por más que tenga amigos en la televisión, jamás tendrá paz”, escribió.

Todo esto cabe indicar que Jessica Newton y Carlos Morales tuvieron un romance cuando este último todavía mantenía una relación con la madre de Alexandra.

Enfocada en su familia

Los recién casados, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, llegaron al programa de La Chola Chabuca para contar algunos detalles sobre su relación como pareja. En un video que se hizo viral en internet, la esposa del cantante cuenta las razones por la cual él no deseaba casarse.

Cassandra va contando que cuando se conocieron y decidieron iniciar una relación amorosa. Deyvis Orosco fue muy honesto con ella y le dijo que no deseaba casarse en un futuro, explicando las razones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cassandra Sanchez De Lamadrid (@casemaze)

«Cuando nos conocimos, me dijo: ‘Yo no me quiero casar. Mis padres fueron muy felices, mi casa siempre fue unida y el matrimonio nunca fue parte de eso’. Yo nunca había pensado en enamorarme tanto», comenta la empresaria.

Luego, comenta que no vio necesario formalizar legalmente para definir su relación: «El amor no se condiciona y dije bueno, si tengo el amor de mi vida al lado y sé que quiero pasar el resto de mi vida con él. No necesito un papel».

Mira también: ¡Nueva faceta! Christian Cueva debutará como comentarista en torneo de fútbol organizado por Zambrano

Al pasar de los años, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco ya vivían juntos. Cuando un día el cantante de cumbia le comenta a la empresaria que quería conversar con ella. «Se acerco y me dijo: ‘La conversación que tuvimos alguna vez, ya no es’. Así pasó el tiempo y me pidió matrimonio», cuenta.

«Ese es el acto de amor más grande que él ha hecho en toda su vida», termina contando la empresaria y actual esposa de Deyvis Orosco. Ambos muy felices y agarrados de la mano en el programa de La Chola Chabuca.