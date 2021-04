Compartir Facebook

El actor se alejará del programa de competencia durante una semana. Muchos de sus fans se preguntan el porqué de su alejamiento a EEG.

Gian Piero no estuvo presente el 5 de abril en el programa y muchos de sus seguidores lamentaron su ausencia ya que es la parte clave del reality.

Pero su alejamiento no fue solo en el programa sino que también en sus redes sociales, pero esto es temporal ya que el conductor volverá dentro de una semana.

ALEJADO DE TODO

Aún no se sabe el motivo de su ausencia, pero solo reapareció para pronunciarse sobre el fallecimiento de su maestro de teatro Jorge Chiarella Krüger, director, periodista, escritor y compositor clásico quien perdió la lucha contra el virus a los 77 años.

Chiarella fue una figura muy importante en la vida de Gian Piero como actor profesional. En una conmovedora publicación, el presentador le agradece por todas las enseñanzas:

“La vida me dio un solo maestro y ese eres tú, me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mí, viste en mi lo que nadie vio, o lo que nadie quiso ver! Me tuviste fe, te arriesgaste”

Tengo tanto que agradecerte; gracias Coco, te quiero mucho y siempre te llevaré en mi corazón, como ese gran ser humano apasionado de la música, protagonista de la vida de muchos director de mis sueños, Gracias mil gracias; mi pena es grande, pero no tan grande como tu legado” finalizó.

MARIA PÍA COPELLO CONDUCE EL REALITY TEMPORALMENTE

Durante esta semana, María Pía asume el puesto de presentadora del programa y hará dupla con Johanna San Miguel, quien se sorprendió con la llegada de su colega.

