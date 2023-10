¿Por qué Guillermo Castañeda fue retirado de ‘El Gran Chef Famosos’? Productor del programa reveló los motivos de esta decisión

Luego del retiro de Guillermo Castañeda en ‘El Gran Chef Famosos’ y el rechazo de los internautas por su ingreso al programa, el productor Ricky Rodríguez contó los motivos de esta decisión. Recordemos que el actor formó parte de los nuevos integrantes para la nueva temporada del reality culinario. Sin embargo, durante la conferencia de prensa del programa, sorprendió la ausencia de Guillermo Castañeda. Además, en su lugar ahora estará presente Giancarlo, el ‘Flaco, Granda.

EL productor de ‘El Gran Chef Famosos’ contó los motivos de la salida de Guillermo Castañeda

Luego de la sorpresiva salida de Guillermo Castañeda del programa ‘El Gran Chef Famosos’, muchos creyeron que la razón fueron las denuncias que tiene el actor por presunta violencia sexual. Sin embargo, ante toda esta polémica, el productor Ricky Rodríguez reveló los verdaderos motivos por lo cuales Castañeda no puedo formar parte del reality.

“Él había grabado promoción, pero… tuvo unos temas personales que no hicieron posible que esté con nosotros (…) Él ya estuvo de invitado, como refuerzo, en la temporada pasada. La gente quiso mucho que él esté acá.”, contó Ricky Rodríguez, productor de programa del momento. Con ello, se confirmaría que Guillermo Castañeda salió del programa por temas personales y no por el rechazo que tuvo el público en su contra. Recordemos que cuando se anunció el ingreso del actor a las cocinas más famosas del país, muchos internautas pedían que sea retirado.

El ‘flaco’ Granda será el nuevo integrante

Durante la conferencia de prensa de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, Giancarlo ‘Flaco’ Granda, fue presentado como el nuevo integrante del reality culinario. Además, él reemplazará a Guillermo Castañeda, quien había sido acusado de presunto abuso sexual y psicológico contra la actriz Daniella Pflucker. Ante ello, el comentarista deportivo será parte de esta edición junto con otros 11 participantes. Cabe señalar que, hace unos días, los usuarios de las redes sociales exigieron a la producción del reality de Latina retirar a Castañeda de sus artistas convocados por presuntamente haber cometido abuso sexual.

Incluso, anunciaron a Guillermo Castañeda como uno de los nuevos participantes durante la primera promoción de la cuarta temporada. Sin embargo, esto ya no será así, pues Giancarlo Granda será quien lo reemplace ante el rechazo del público contra el actor Castañeda. «Bien, me siento contento porque imagino que voy a engordar. Cocino y pruebo lo demás. La voy a pasar bien, no voy a gritar goles», detalló el ‘Flaco’ Granda durante su presentación en la conferencia de ‘El Gran chef famosos’.