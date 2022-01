¿Por qué María Fe Saldaña no muestra a su hija en redes sociales?

Compartir Facebook

La reciente mamá explicó las razones por las que no quiere subir fotografías o videos de su pequeña hija en sus redes sociales.

María Fe Saldaña dio a luz a su hija hace casi 1 mes, y desde entonces ha compartido algunas imágenes de las manitos de su bebé, o de sus piecitos, pero nunca su rostro. Esto causó suspicacia entre sus seguidores a quienes les gustaría ver el rostro de la pequeña.

Ella se animó a responder, a través de una historia de Instagram, la interrogante de por qué no enseña a su bebé y porqué no la enseñará en un buen tiempo. “Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí ya que hay mucha gente mala vibra. No quiero eso para mí gordita, a mí me da igual si es conmigo pero a mi gorda si la voy a cuidar mucho”, señaló.

Asimismo, respondió otras interrogantes como el significado del nombre de su bebé y cómo fue su parto. “Jeilani fue parto natural (de valiente) ¡gracias a Dios todo salió perfecto! (mi mami me acompañó en todo momento). El nombre de mi gorda significa “niña bonita””, explicó.

María Fe también quiso contar detalles de su experiencia como mamá pues Jeilani es su primera bebé, y se mostró muy feliz. “Sobre mis días como mamá todo está perfect, estoy aprendiendo cada día más. No es fácil pero me esfuerzo demasiado y bueno, tengo la ayuda de mi hermana, abuela y mami en casa”, comentó.

La ex pareja de Josimar, pasó la primera Navidad con la pequeña Jeilani en brazos y se conmovió hasta las lágrimas por poder estar con su bebé.

María Fe Saldaña dio a luz a la pequeña Jeilani hace unas semanas y se ha mostrado más feliz que nunca. De hecho, la bebé llegó al mundo a tiempo para celebrar las Navidades y alegrar a su madre tras todos los problemas que ha tenido con Josimar Fidel.

Definitivamente la pequeña Jeilani causó la emoción de su madre y esto se acentuó en la Nochebuena. Es por eso que en las fotografías que compartió María Fe en redes sociales, aparece nostálgica al lado de su bebé, incluso con lágrimas en los ojos.

“No se imaginan la felicidad que tengo de estar con mi hija en Navidad, me parece súper sensible verla a mi lado”, escribió María Fe.

