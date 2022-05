«¿Por qué me castigan con mi hija», Melissa se quiebra por no ver a diario a su pequeña

Compartir Facebook

Melissa Paredes nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras las recientes declaraciones que ha ofrecido para el programa ‘América Hoy’ donde ha expresado su verdad de los hechos.

Melissa rompió su silencio una vez más y se refirió a diversos puntos sobre el nuevo pedido de conciliación y sobre todas las críticas que ha venido recibiendo a lo largo de las semanas.

Es así que la ex conductora afirmó que se le presentó a Rodrigo dos opciones para tener visitas equitativas con su hija a las que el jugador no accedió a ninguna lo que desconcertó a Paredes pues no se estaría priorizando el bienestar de la menor.

Según Melissa Paredes ella desea que su hija viva con ella y sea externada las veces que desee por su padre pero que vuelva a casa al finalizar su salida, además que los 5 días de escolaridad sean por igual, es decir dos días y medio con ella y el miércoles la deja en su escuela para que Rodrigo la recoja y comparta los días restantes.

Sin embargo, tampoco habría accedido el jugador por lo que Melissa no entiende cual sería su propósito para no aceptar las propuestas o realizar nuevas para que ambos compartan por igual con la menor.

Ante este panorama la modelo se quebró al no llegar a un acuerdo con el padre de su pequeña pues siente que la alejan de su madre.

«¿Por qué me castigan con mi hija?», fueron las palabras ente cortadas de Melissa quien rompió en llanto cuando Ethel le cuestionó que se siente estar separada de tu pequeña 4 días seguidos.

Al parecer Melissa esta dispuesta a llevar todo el proceso mediante un juicio, sin embargo no sería lo ideal ya que su hija se vería involucrada y perjudicada en su desarrollo al no llegar a un acuerdo mutuo entre sus padres.

Melissa Paredes en el Día de la Madre: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”

La ex conductora de televisión dejó un emotivo mensaje en redes sociales para explicar lo feliz que está de serlo y de tener a su hija Mía junto a ella.

Melissa Paredes siempre se ha mostrado en redes sociales al lado de su pequeña Mía, la hija que tuvo con el ‘Gato’ Cuba. Pese al polémico divorcio que tuvo con el futbolista, la ex conductora de televisión nunca descuidó a su pequeña, según mostró en redes sociales.

El día de hoy, domingo 8 de mayo, se festeja el Día de la Madre, y Melissa no quiso dejar pasar el momento de expresar cómo se siente al ser mamá de Mía. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tu mi vidita. Definitivamente eres el amor de mis sueños”, comenzó diciendo.

“¡Amo infinitamente ser tu mamá! Lo seré hasta el final de mis días, jamás soltaré tu mano mi princesa de mamá. ¡Somos un solo corazón y así será siempre! Te amo mi hermosa Mia ¡Feliz día a todas las mamitas! Tenemos la labor más hermosa que existe en este planeta, ¡ser mamás!”, agregó.