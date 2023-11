¿Por qué Yarita Lizeth fue bautizada como ‘La Chinita del Amor’? Aquí te contamos

Yarita Lizeth es una querida cantante de huayno sureño que la viene rompiendo por todo el país y a nivel internacional. La artista peruana contó algunos datos poco conocidos de ella y cómo nace el sobrenombre de ‘La Chinita del Amor‘ en Las 5 Kalientitas de tu artista favorito.

La Chinita del Amor

La cantante Yarita Lizeth inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: ‘Corta Venas’, ‘No Vas a Cambiar’, ‘Mis Cuernos’, ‘Solo Tú’, ‘Amor No Correspondido’, ‘Amigo’, ‘Nunca me Dejes Cholito’, entre otros más.

En una secuencia de Radio Karibeña llamado ‘Las 5 Kalientitas de tu artista favorito’, la querida artista contó las razones por la que lleva el sobrenombre de ‘La Chinita del Amor’.

«La Chinita del amor viene… bueno pues, soy chinita como me ven y me encanta la palabra ‘amor’. Porque es amor a tu familia, amor a tus hijos, amor a la persona que quieres, pero antes de todo ello… amor a ti mismo», cuenta Yarita Lizeth.

Lo que no sabías de Yarita Lizeth

Entre los otros datos que contó Yarita Lizeth fue que si bien nació en Juliaca, ella creció con sus abuelos en la provincia de Moho en Puno. Este lugar es llamado el ‘Jardín del Antiplano’ y ayudaba a sus abuelos en la ganadería y en la agricultura.

Otro dato es cómo se anima a realizar el famoso ‘Salto del Tigre’. «Tenía un concierto en Brasil y un joven me pregunta: ‘¿Sabes el salto del tigre?’ y yo decía qué es. Luego, yo ya me enteré más o menos. Lo hice de broma, estaba un día en el escenario trabajando y me salté al público, obviamente no me caí. De ahí empezó Yarita ‘El salto del tigre'», cuenta la cantante peruana.

La primera vez que llegó a Radio Karibeña

Yarita Lizeth cuenta que la primera vez que visitó la radio hace un par de años, no se encontraba muy bien y junto a su hermano recibieron un consejo importante para ellos. «En este caso el señor Higinio Capuñay nos vio como si fuéramos sus hijos, mi hermano y yo. Nos apoyó bastante, nos dio esa fuerza, ese aliento para seguir adelante», cuenta.

«Nos dijo que la vida es así, la vida de un artista siempre va tener problemas, pero tienen que seguir adelante. Nosotros nos quedamos con sus buenos consejos, con sus palabras y su cariño sobre todo», comenta finalmente la cantante.