«Por su infinito amor y apoyo»: Daniela Darcourt agradece a sus fans antes de viajar a Los Latin Grammy 2023

Daniela Darcourt es una cantante peruana ganándose un nombre a nivel internacional. La artista del género de la salsa fue nominada en Los Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa con ‘Catarsis’. Daniela compartió un mensaje a sus seguidores en agradecimiento a su apoyo incondicional.

Daniela Darcourt emocionada

La cantante peruana viene trabajando arduamente en su carrera musical durante varios años y todo su trabajo, viene dando frutos. Daniela Darcourt se encuentra muy emocionada y decidió compartir un mensaje por sus redes sociales.

«Emociones a flor de piel, sensaciones que me tienen en una montaña rusa interminable. Solo le agradezco a Dios, a mis santos, a la vida y a todos ustedes por ser parte de cada alegría, por su infinito amor y apoyo», comenta la artista.

Luego, Daniela Darcourt agrega que no sabe a dónde la llevará su destino en su carrera musical, pero tiene una deseo claro: «Lo único que sé, es que no quiero que se me acaben las ganas y el amor para cantar siempre como si fuese mi última vez».

Añade, que siempre la vida la pone a prueba y muchas veces se siente agotada, pero comenta que seguirá esforzándose para lograr y alcanzar todo lo que soñó cuando era niña: «Que las ganas infinitas de soñar, nunca mueran».

Finalmente, la cantante agrega: «Sin importar cuánta oscuridad haya, sigamos siendo esa luz bonita que ilumina y regala paz a los que amamos. A puertas del viaje más importante de mi vida, solo tengo una cosa que decirles: GRACIAS».

A pocos días de los Latin Grammy 2023

Daniela Darcourt se encuentra nominada con su álbum ‘Catarsis’ y competirá contra: ‘Voy a Ti’ de Luis Figueroa, ‘Cambios’ de Willy García, ‘Niche Sinfónico’ de Grupo Niche y Orquesta Sinfónico Nacional de Colombia, ‘Tierra y Libertad’ de Plena79 Salsa Orchestra feat. Alain Pérez y Jeremy Bosch, y ‘Debút y Segunda Tanda (Deluxe)’ de Gilberto Santa Rosa.

La edición número 24 de los Latin Grammy 2023 se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2023. Donde la peruana Daniela Darcourt estará presente en la ceremonia tras su nominación, compitiendo contra grandes artistas internacionales.