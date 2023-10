¡Por su revancha! Reimond Manco y su deseo de estar en la Kings League: “Sería un lujo ser parte de Persas FC”

¿Se viene el “chocolate”? Hace unos días, un anuncio fue celebrado por miles de peruanos fanáticos del fútbol. El streamer Zein fue anunciado como presidente del equipo peruano “Persas FC”, el cual jugará la Kings League América. Este anuncio remeció rápidamente las redes sociales y de inmediato, diversos usuarios empezaron a pedir a Reimond Manco como jale del club. Ante esto, el mediocampista respondió y alegró a más de uno con sus declaraciones.

¿Reimond Manco en la Kings League?

Persas FC seré el equipo peruano en la próxima edición de la Kings League América. El club será presidido por el streamer Zein, que de inmediato tendrá que armar su equipo para tratar de levantar la copa a final de temporada.

En medio de la búsqueda de jugadores, Zein sorprendió haciendo un enlace con Reimond Manco, quien contestó muy gustoso. En la conversación que ambos tuvieron se tocaron diversos puntos y uno de ellos fue la Kings League América.

Ante el asiduo pedido de los fanáticos del fútbol para que Reimond Manco sea parte de “Persas FC”, Zein no perdió la oportunidad y le consultó al ex Alianza Lima por su predisposición para ser parte de su equipo. El futbolista no se quedó callado y expresó las ganas que tiene de representar a Perú en el torneo de fútbol.

“A mí me encantaría la verdad. A quien no le gustaría representar a su país en un torneo tan importante”, señaló en una primera instancia Reimond Manco. Zein fue más allá y le preguntó directamente al futbolista si estaría interesado en ser parte de su equipo, Persas FC, para la Kings League América.

“Me interesa 10. Evidentemente, el que te diga que no le interesa está loco. Es un torneo importantísimo y más aún representando a tu país. Es lo mejor que le puede pasar a alguien que le guste jugar al fútbol. Representar a tu país es lo más lindo que pueda existir”, agregó Reimond Manco.

Reacción de usuarios

Los seguidores de Zein estuvieron atentos al en vivo que realizó el streamer y no tardaron en reaccionar ante las declaraciones de Reimond Manco. Muchos de ellos consideran que esta es la oportunidad perfecta para que el ex “Jotita” tenga una reivindicación en su carrera futbolística.

“Con Reimond Manco ya ganamos”, “la Kings League es la gran oportunidad del “Rei””, “de Persas FC desde la cuna”, “lo va a dejar chiquito a James”, son algunos comentarios en redes sociales.