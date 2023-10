¡Por todo lo alto! Génesis Tapia recibe condecoración del Congreso ¿Cuál fue el motivo?

La abogada Génesis Tapia recibió una condecoración en el Congreso y los mostró orgullosa en sus redes sociales. De igual forma, la exbailarina se encuentra pasando por su mejor etapa, pues hace pocas semanas retomó su relación con su pareja. Ante ello, Tapia no duda en compartir imágenes en su cuenta de Instagram, tanto de los momentos familiares como de sus logros personales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Lo dijo todo! Milett Figueroa negó romance con Facundo González y el argentino tuvo peculiar reacción (VIDEO)

Condecorada por el Congreso

A través de su cuenta oficial de Instagram, la abogada Génesis Tapia mostró feliz y orgullosa el reconocimiento por parte del Congreso. De igual forma, agradeció a las personas que la llevaron al Congreso para que reciba su condecoración. Sin embargo, ella no reveló detalles sobre el motivo de este galardón. Ante ello, se limitó a mencionar que fue invitada por un representante de la Organización Mundial por el desarrollo. Asimismo, tuvo la invitación del congresista Miguel Ángel Ciccia, quien milita en Renovación Popular.

“Hoy tuve un reconocimiento en el hemiciclo , quiero agradecerle en primer lugar a Dios, le agradezco a Roberto de La Organización Democrática Mundial Por el Desarrollo por extenderme la cordial invitación, gracias al congresista Miguel Ángel Ciccia Vasquez por haberme permitido participar en este magno evento. Una vez más, Dios cumple sus promesas en mi vida y se vienen muchas más. Solo me queda recordar de donde vine y ver con mucho agradecimiento, a donde me llevará”, se lee en su publicación en Instagram.

También te puede interesar leer: «Pasó una, dos y tres veces» Génesis Tapia y su desgarrador testimonio sobre el abuso sexual que sufrió a sus 12 años

Génesis Tapia y sus fuertes confesiones

Durante el más reciente episodio del programa podcast «Todos Sanamos» conducido por Lizbeth Cueva. Lo reconocida modelo Génesis Tapia confesó que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 12 años por parte de su padrastro. Incluso, reveló que su abuela no le creía y que su madre, al enterarse, la golpeó. Este ambiente cargado de violencia fue en donde creció Génesis Tapia y, al saberlo, muchos usuarios se solidarizaron con ella, pues estas etapas son sumamente difíciles de sobrellevar.

“Una noche, él me toca la espalda y me carga, me llevó hasta su cama… Pasó una vez, dos y tres veces. Al día siguiente, yo pedí ayuda, le conté a mi abuela lo que estaba pasando. No me dijo nada, pero sí se lo dijo a mi madre. Ella me castigó, me pegó», indicó la ex participante de Bienvenida la Tarde. Debido a esto, la modelo confesó que tras el rechazo de su madre, Génesis Tapia permaneció en silencio durante las siguientes semanas. Sin embargo, una noche llegó su padrastro y volvió a abusar de ella. “Me violaron. Tenía 12 años, sentí que me estaban haciendo daño al cuerpo, pero se estaban llevando mi alma. Yo sabía que no había quién me defendiera. Me sentí arruinada”, añadió y reflejando lo difícil que es para ella recordar un episodio como este.